Гибель осетровых признали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау зафиксированы случаи гибели рыб осетровых пород. Как утверждают специалисты это связано с гибелью рыбы в реке Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
Об этом сообщил заместитель руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Мулдашев. По информации собеседника, в настоящее время зафиксированы случаи гибели рыб осетровых пород на «Луговском конном заводе», а также Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе.
«На Луговском конном заводе погибло около 100 рыб осетровых пород, 1 974 особи находятся в полуживом состоянии. На Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе погибло 25 особей, 30 штук находятся в полуживом состоянии. Их гибель связана с гибелью рыбы в реке Урал», - рассказал Арман Мулдашев.
Напомним, в настоящее время заведено уголовное дело. Экологи и специалисты охраны общественного здоровья в скором времени проверят все предприятия, которые имеют сооружения, сбрасывающие воду в реку Урал.
Отметим, что в регионе создана межведомственная комиссия, которая выясняет причины массовой гибели рыбы в реке Урал.
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