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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Единую электронную валюту планируется ввести в ЕАЭС

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Единую электронную валюту планируется ввести в ЕАЭС
Фото: liter.kz
Электронную валюту предлагают внедрить в Евразийском экономическом союзе. С таким предложением в России выступил Национальный платежный совет, идея была поддержана министерством финансов РФ, передает Today.kz со ссылкой на газету "Известия".

Издание уточняет, что новая валюта будет необходима лишь при ведении трансграничных расчетов.

"Единая валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро. Однако использование денежной единицы ЕАЭС может быть ограничено исключительно операциями взаимозачетов между членами союза и не перерастет в традиционные деньги.

Курс единой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц членов ЕАЭС по отношению друг к другу, а также от вклада каждой страны в совокупный торговый оборот союза", – пишет газета.

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что дискуссия ведется не только с партнерами по союзу, но и в рамках других межгосударственных объединений, в частности, по БРИКС.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Mestnyi
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:31
Цитата: Sazan
Позабавили вы конечно

Кому забава, кому агрумент. Каждому свое uhmylka
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 15:24
Цитата: master_kz
Эффективней этой государственной бумажки по курсу в 50 центов ничего не было

rofl rofl rofl
Позабавили вы конечно rofl
 
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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:46
master_kz,
Самое главное - эта валюта являлась источником ВНУТРЕННИХ инвестиций, т.е. именно на неё опиралась экономика СССР, а не на внешний бакс как сейчас. Т.е. ныне завалить экономку ЛЮБОЙ страны США могут очень просто - достаточно отрезать ее от внешних займов - и вам хана suicide
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:31
Цитата: Ingul
Я тоже за независимую и сильную валюту станы.


Эффективней этой государственной бумажки по курсу в 50 центов ничего не было. И небыло никаких конвертаций, коммисий, курсов, зависимостей и прочих недостатков мягко говоря.
 
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  • Sazan
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:52
Что-то мне напомнило известную басню Крылова.
Осел, Козел, Мартышка и косолапый Мишка затеяли квартет.
Только, в данном случае, не квартет а секстет.
Я тоже за независимую и сильную валюту станы.
Но первичное здесь не придуманные бумажки (или электронный вариант), а состояние экономики.
 
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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:04
Бешкоин, не? crazy
 
 

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