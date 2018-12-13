Единую электронную валюту планируется ввести в ЕАЭС

Электронную валюту предлагают внедрить в Евразийском экономическом союзе. С таким предложением в России выступил Национальный платежный совет, идея была поддержана министерством финансов РФ, передает Today.kz со ссылкой на газету "Известия".



Издание уточняет, что новая валюта будет необходима лишь при ведении трансграничных расчетов.



"Единая валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро. Однако использование денежной единицы ЕАЭС может быть ограничено исключительно операциями взаимозачетов между членами союза и не перерастет в традиционные деньги.



Курс единой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц членов ЕАЭС по отношению друг к другу, а также от вклада каждой страны в совокупный торговый оборот союза", – пишет газета.



Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что дискуссия ведется не только с партнерами по союзу, но и в рамках других межгосударственных объединений, в частности, по БРИКС.