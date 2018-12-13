В Нацбюро сообщили, в каких регионах РК меньше всего взяточников

Сотрудники антикоррупционного Нацбюро с начала 2018 года привлекли к ответственности 1 096 должностных лиц. Больше половины зарегистрированных преступлений составили факты взяточничества. Об этом на брифинге в Астане сообщила официальный представитель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, передает Today.kz со ссылкой на Bnews.kz.



"За 11 месяцев 2018 года Национальным бюро по противодействию коррупции зарегистрировано 2432 уголовных правонарушения, из которых 1778, или 73 процента, являются коррупционными. Больше половины из них приходятся на факты взяточничества – 56 процентов (997 из 1778), хищений – 45 процентов (793 из 1778). Всего за коррупцию привлекаются 1 096 должностных лиц. Из них 20 руководителей республиканского уровня, 83 руководителя областного и 134 – городского и районного уровней", – рассказала Бастарова.

По ее словам, в некоторых областях Казахстана наблюдается ощутимое снижение коррупционных преступлений.



Это Жамбылская и Карагандинская области – более чем на 45 и 30 процентов соответственно. Незначительный уровень коррупции, по данным Нацбюро, по сравнению с другими регионами отмечается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях.



"Позитивная тенденция по снижению уровня коррупции наблюдается в ряде центральных государственных органов. Здесь лидерами по улучшению ситуации являются министерства по инвестициям и развитию (с 84 до 32) и национальной экономики (с 16 до 6). Существенное снижение числа коррупционных правонарушений мы отмечаем в сферах образования (на 23 процента, с 213 до 163) и социального обеспечения (на 56 процентов, с 99 до 43)", – добавила официальный представитель Нацбюро.



Также, по словам Жанны Бастаровой, на протяжении двух лет в Казахстане сохраняется устойчивая тенденция снижения коррупционных проявлений, что явилось результатом реализации комплексных мер. Так, в 2017 году по сравнению с 2016-м зарегистрировано на 17,7 процента меньше коррупционных правонарушений. За 11 месяцев 2018 года количество коррупционных преступлений снизилось еще на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.