Данные о продолжительности жизни в Казахстане озвучили в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ЕНПФ привели данные о продолжительности жизни казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Казахстане, как и во всем мире, наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни. По данным за 2017 год, средняя продолжительность жизни с рождения составляет почти 73 года, среди мужчин - 69 лет, среди женщин - 77 лет.
По актуарным исследованиям, проведенным ЕНПФ с привлечением иностранных экспертов в 2017 году, продолжительность жизни у мужчин, вышедших на пенсию, составила 81 год, то есть18 лет после выхода на пенсию, у женщин - 82,2 года, или 24 года после выхода на пенсию.
Согласно шкале демографического старения, демографическая старость населения констатируется при доле лиц в возрасте 60 лет и старше на уровне 12% и более. В Казахстане этот показатель уже на сегодняшний день составляет 11,3%.
ЕНПФ сегодня считается высокотехнологичной организацией.
«Нами активно используются интернет-каналы, мобильные сети, различные мессенджеры для обслуживания вкладчиков и получателей. С июля 2017 года вся линейка основных услуг - от открытия счета до получения выплат - доступна в электронном формате на сайте фонда. Ежегодная посещаемость сайта ЕНПФ - 25 млн.
На сегодняшний день доля электронных услуг превысила 65%. До 90% всех выписок с ИПС формируется в электронном виде. Количество скачиваний мобильного приложения ЕНПФ составило 1,9 млн. На фоне снижения доли услуг, оказываемых операционными работниками, оптимизируется работа региональной сети, сокращаются операционные и административные расходы», - сообщили в ЕНПФ.
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