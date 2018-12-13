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Военнослужащий в ЗКО получил миллионный штраф за освежитель воздуха

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Военнослужащий в ЗКО получил миллионный штраф за освежитель воздуха
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
В Уральске военнослужащий одной из частей города был оштрафован на 1,4 миллиона тенге за получение подарка от своего подчиненного. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин, передает Tengrinews.kz.

"Мы получили сигнал о правонарушении со стороны представителей Национального бюро. Был составлен административный протокол. Он направлен в административный суд Уральска. Военнослужащий получил подарок от своего подчиненного в виде аэрозольного баллончика с освежителем воздуха. Решение вынесено. Штраф составил миллион 444 тысячи тенге", - сообщил Хайруллин.

На брифинге отметили, что согласно статье 677 КоАП РК за получение госслужащим или приравненным к нему лицом подарка административная ответственность составляет 600 МРП.

Отметим, в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции неоднократно напоминают о том, что получение подарков госслужащими, также как их дарение влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре чиновницу оштрафовали на 720 тысяч тенге за принятые в подарок литр медицинского спирта и коробку конфет.
Источник: Tengrinews.kz
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