Военнослужащий в ЗКО получил миллионный штраф за освежитель воздуха

В Уральске военнослужащий одной из частей города был оштрафован на 1,4 миллиона тенге за получение подарка от своего подчиненного. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин, передает Tengrinews.kz.
"Мы получили сигнал о правонарушении со стороны представителей Национального бюро. Был составлен административный протокол. Он направлен в административный суд Уральска. Военнослужащий получил подарок от своего подчиненного в виде аэрозольного баллончика с освежителем воздуха. Решение вынесено. Штраф составил миллион 444 тысячи тенге", - сообщил Хайруллин.
На брифинге отметили, что согласно статье 677 КоАП РК за получение госслужащим или приравненным к нему лицом подарка административная ответственность составляет 600 МРП.
Отметим, в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции неоднократно напоминают о том, что получение подарков госслужащими, также как их дарение влечет уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре чиновницу оштрафовали на 720 тысяч тенге за принятые в подарок литр медицинского спирта и коробку конфет.
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