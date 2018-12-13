В РК в правила определения предельных цен оптовой реализации газа внесены изменения

Приказом министра энергетики РК от 23 октября 2018 года внесены изменения в Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, передает Zakon.kz.



Правила разработаны в целях реализации Соглашения между Беларусью, Казахстаном и Россиией о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, и устанавливают порядок определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутренний рынок вне электронных торговых площадок.



Как отмечается, предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке республики устанавливаются ежегодно первого июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы. Для регионов, в которых отсутствует снабжение товарным газом, уровень предельной цены оптовой реализации товарного газа не рассчитывается.



Для всех газораспределительных систем, находящихся в пределах области, города республиканского значения, столицы, устанавливается единая предельная цена оптовой реализации товарного газа.



В случае. если данные по ценам товарного газа, используемые для расчета предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, представлены в иностранной валюте, применяется официальный курс тенге к данной иностранной валюте, установленный Национальным банком на дату, предшествующую дате направления проекта приказа Министра энергетики РК на согласование в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий.



Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 декабря).