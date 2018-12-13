Стало известно, у кого в Казахстане возникнут проблемы с сотовой связью

Министр информации и коммуникаций РК рассказал, у пользователей каких мобильных устройств могут возникнуть проблемы с регистрацией. По словам Абаева, отключить связь могут в первую очередь у казахстанцев, которые имеют аппараты с одинаковыми IMEI-кодами, передает корреспондент Today.kz.



"Для подавляющего большинства граждан РК никакой проблемы не будет. Возможно, проблемы возникнут, и то не на Новый год. Мы вам обещаем. Возможно, после.



У тех, кто пользуется телефонами, которые имеют несколько IMEI-кодов, один IMEI-код на много телефонов. Это связано как раз с тем, что контрабандно кто-то завозит (телефоны – Прим. авт.). В том числе, что контрабандой завезли партию из 200 телефонов и всем им ставят один IMEI-код. Вот у них могут возникнуть проблемы!



Но базово, все граждане Казахстана, большинство покупают телефоны у дилеров, у людей, которых знают", – сказал министр.

По его словам, переживать по этому поводу также не стоит, поскольку на "сером" рынке не так много телефонов.



Напомним, ранее Абаев пообещал, что казахстанцы не останутся в новогоднюю ночь без сотовой связи.