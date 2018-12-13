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Стало известно, у кого в Казахстане возникнут проблемы с сотовой связью

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Стало известно, у кого в Казахстане возникнут проблемы с сотовой связью
Фото: time.kz
Министр информации и коммуникаций РК рассказал, у пользователей каких мобильных устройств могут возникнуть проблемы с регистрацией. По словам Абаева, отключить связь могут в первую очередь у казахстанцев, которые имеют аппараты с одинаковыми IMEI-кодами, передает корреспондент Today.kz.

"Для подавляющего большинства граждан РК никакой проблемы не будет. Возможно, проблемы возникнут, и то не на Новый год. Мы вам обещаем. Возможно, после.

У тех, кто пользуется телефонами, которые имеют несколько IMEI-кодов, один IMEI-код на много телефонов. Это связано как раз с тем, что контрабандно кто-то завозит (телефоны – Прим. авт.). В том числе, что контрабандой завезли партию из 200 телефонов и всем им ставят один IMEI-код. Вот у них могут возникнуть проблемы!

Но базово, все граждане Казахстана, большинство покупают телефоны у дилеров, у людей, которых знают", – сказал министр.
По его словам, переживать по этому поводу также не стоит, поскольку на "сером" рынке не так много телефонов.

Напомним, ранее Абаев пообещал, что казахстанцы не останутся в новогоднюю ночь без сотовой связи.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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М (Посетители) Сегодня, 19:32
Нашёл в гугле иин кого то и имя - отправил в билайн. Позвонил, уточнил - зарегистрирован на того человека.

Мораль: если кто то знает Ваши имя и ИИН - то может зарегить на вас аппарат и подставить, к примеру.

Мне лично это нужно для того, что бы банки, микрофинансовые махинаторы и другие мошенники не звонили мне и не предлагали свои услуги. Ведь очевидно, что данные сольют в сеть.
 
 

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