Какие услуги сотовых операторов станут дешевле в 2019 году

Пока вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков прогнозирует снижение тарифов от операторов связи до 50%, LS выяснил у игроков рынка, какие услуги подешевеют для казахстанцев.



Kcell и Activ



По словам руководителя отдела коммуникаций компании Натальи Еськовой, в самое ближайшее время оператор планирует снизить на 50% тарифы на звонки и СМС внутри сети, а также на 75% на интернет на тарифном плане "Особый", который предоставляется инвалидам I и II групп, а также инвалидам по слуху любой группы по предъявлению одного из документов, подтверждающих инвалидность.



"Что касается снижения тарифов на услуги доступа в интернет, в настоящее время наша компания производит комплексный анализ всех своих тарифных планов с абонентской платой, а также изучает условия на рынке, который покажет, будет ли это возможно сделать", - пояснила она.



Altel и Tele2



PR-директор компании Олжас Бибанов сообщил, что их оператор с 2019 года предложит казахстанцам новый тариф по более доступной цене. Специальная услуга вводится для малообеспеченных слоев населения.



"Хотя на сегодняшний день условия тарифа еще обсуждаются внутри нашей компании, можно сказать, что стоимость будет в четыре раза ниже стоимости базового тарифа из действующей линейки. Тарифные условия будут включать только самые необходимые, но благодаря которым можно оставаться на связи постоянно. В новом тарифе будут предложена голосовая связь и базовый интернет-трафик. При необходимости, абонент сможет докупить необходимый интернет-пакет", - объяснил представитель компании.



По поводу остальных услуг Бибанов отметил, что изменение стоимости на прочих тарифных планах возможно при условии, что объем услуг на них будет увеличен.



Beeline



Директор по корпоративным коммуникациям компании Алексей Бендзь сообщил, что в скором времени оператор запустит специальный тариф для учителей. На данный момент предложение тестируют, его запуск будет объявлен в начале 2019 года.



Он добавил, что у оператора уже много лет существует тарифный план "Ветеран", специально разработанный для ветеранов Великой Отечественной войны. Также для пенсионеров и граждан с инвалидностью есть тарифные планы "Социальный" и "Социальный+".



"Совсем недавно мы запустили специальную линейку для студентов, пакеты которой получили название "Зачётный" и "Зачётный+". В них входят даже поездки в общественном транспорте", - заключил он.



Напомним, ранее LS сообщал, что в январе-октябре 2018 года предприятия связи заработали 602,4 млрд тенге. В сопоставимых ценах это на 3,4% больше объема аналогичного периода 2017 года. При этом на услуги местной телефонной связи пришлось 32,9 млрд тенге (на 3,9% меньше), на предоставление доступа к интернету – 201,3 млрд тенге (на 6,7% больше), а на услуги сотовой связи – 180,1 млрд тенге (на 2,7% больше).