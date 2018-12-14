В Китае для уничтожения мусора выращивают армию тараканов

В КНР пытаются решить проблему с мусором необычным способом. В стране на специальных заводах выращивают миллиарды тараканов, которых специально кормят отходами. Насекомые должны приучиться поедать мусор, сообщает Vesti.ru.



На одной из таких "тараканьих фабрик", которая находится в городе Цзинан, миллиард тараканов съедают в сутки около 50 тонн органических отходов. Пищу насекомым доставляют с помощью специальных труб.



Китайские бизнесмены собираются строить заводы с тараканами по всей стране. После смерти насекомые отправляются на корм домашнему скоту, так как в тараканах много белка, отмечается в информации.



Согласно статистике, жители Пекина производят более 25 тысяч тонн мусора в день. В 2017 году люди из китайской столицы "выработали" 9 миллионов тонн отходов. С каждым годом эта цифра растет.