В Китае для уничтожения мусора выращивают армию тараканов

В КНР пытаются решить проблему с мусором необычным способом. В стране на специальных заводах выращивают миллиарды тараканов, которых специально кормят отходами. Насекомые должны приучиться поедать мусор, сообщает Vesti.ru.
На одной из таких "тараканьих фабрик", которая находится в городе Цзинан, миллиард тараканов съедают в сутки около 50 тонн органических отходов. Пищу насекомым доставляют с помощью специальных труб.
Китайские бизнесмены собираются строить заводы с тараканами по всей стране. После смерти насекомые отправляются на корм домашнему скоту, так как в тараканах много белка, отмечается в информации.
Согласно статистике, жители Пекина производят более 25 тысяч тонн мусора в день. В 2017 году люди из китайской столицы "выработали" 9 миллионов тонн отходов. С каждым годом эта цифра растет.
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