В Казахстане продолжится рост цен на бензин в 2019 году

В 2019 году в Казахстане ожидается подорожание бензина. Такой прогноз LS озвучил независимый эксперт в нефтегазовой отрасли Сергей Смирнов.



По словам экономиста, стоимость топлива увеличится на фоне повышенных акцизов на импортное топливо.



"Рост стоимости бензина начнется в конце 2018 года, так как акцизы уже подняты. Плюс к этому есть крупный фактор, как создание общего энергетического рынка в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2025 году. В связи с этим цены во всех странах-участницах должны быть одинаковые", – пояснил Смирнов.



Собеседник высказал мнение, что до 2025 года казахстанцев постепенно будут приучать к российским ценам.



"Понятно, что равнение будет идти не на стоимость Казахстана, а России. Там она значительно выше, чем у других государств – участниц союза. Если мы сразу поднимем стоимость бензина, то потребители будут недовольны. Поэтому власти будут потихоньку поднимать цены до российского уровня, пользуясь различными обстоятельствами", – отметил эксперт.



Собеседник добавил, что в начале этого лета после запуска модернизированного завода в Казахстане забеспокоились о переизбытке рынка топливом, и после этого в стране решили снять запрет на вывоз отечественного бензина за рубеж.



"4 октября 2018 года Казахстан договорился с Россией об экспорте бензина. Потом в середине ноября глава министерства энергетики Канат Бозумбаев вспомнил о том, что казахстанцы могут остаться без бензина, и в стране снова может возникнуть дефицит топлива, так как из-за разности цен отечественный бензин начнет утекать в Россию. К примеру, у нас бензин стоит около 153 тенге за литр, то в России эта цена составляет за 200 тенге. Хотя об этой разнице говорится постоянно", – пояснил эксперт и отметил, что это также повлияет на рост стоимости ГСМ.



Между тем за 11 месяцев 2018 года средняя стоимость бензина марок на АИ-92 упала на 2,63%, на АИ-96 – на 1,17%. На АИ-98 наблюдается рост цен на 1,46%, также подняласть стоимость летнего дизельного топлива на 22,4%, зимнего – на 21,5%. Согласно данным комитета по статистике, в ноябре 2018 года средняя стоимость бензина марок АИ-98 составила 191,9 тенге за литр, АИ-92 – 154,85 тенге, АИ-95 и АИ-96 – 175,57 тенге. Средняя цена дизельного летнего топлива достигла 193,92 тенге за литр, а зимнего – 258,18 тенге. В последнем месяце осени стоимость зимнего дизельного топлива составила 258,18 тенге за литр, летнего – 193,92 тенге. Вместе с тем, по данным GlobalPetrolPrices, Казахстан находится на 11 месте с ценой в $0,48 за литр. При этом средняя мировая стоимость бензина составляет $1,11 за литр.



Тем временем, закрыв тему подорожания топлива, Смирнов коснулся ценообразования нефти в 2019 году. По его мнению, оптимальная цена на черное золото для казахстанской экономики в 2019 году составит $70 за баррель, однако текущая цена нефти $60 за баррель также устраивает республику. Смирнов предположил два сценария, в каком случае стоимость нефти может ударить по экономике Казахстана.



"В случае падения цены на черное золото до $10 за баррель при удерживании этого уровня два месяца сложившаяся ситуация будет не критична для экономики Казахстана. Однако цена в $20 за баррель, которая, предположим, будет держаться год, – в этом случае может сложиться другая ситуация", – прогнозирует эксперт.



В свою очередь по прогнозам эксперта Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Сергея Домнина, на краткосрочный период цены будут находиться в коридоре $45-65 за баррель. По его мнению, этот коридор оптимален для всех игроков, включая Казахстан. Он напомнил, что в стране в октябре 2018 года был скорректирован с учетом цен на нефть в $60 за баррель.



"По оценкам Международного валютного фонда, в 2018 году критическая для Казахстана цена (breakeven price) сложится на уровне $60,6 за баррель для фискального баланса и $81,5 для счета текущих операций платежного баланса (стоимость, при которой оба показателя равны нулю). Резкое падение цен на нефть до значений начала 2016 (<$30) в течение ближайших месяцев вряд ли стоит ожидать", – добавил собеседник.



Ранее сообщалось, что Минэнерго предложило создать специальные таможенные посты для пресечения вывоза дизтоплива за границы Казахстана. По словам министра, для недопущения роста цен на топливо в Казахстане, а также для снижения риска образования дефицита Минэнерго прорабатывает меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива) за пределы страны. При этом, по заверениям ведомства, данные меры не будут противоречить нормам ЕАЭС. Между тем в ноябре 2018 года казахстанская нефть подорожала на 3,4% и достигла 64,6 тыс. тенге за тонну.