В каких городах Казахстана девушек больше, чем парней

Продолжение Мужчины больше удовлетворены своей жизнью, чем женщины - МНЭ РК В Алматы на 100 женщин в возрасте 20-30 лет приходится 81,1 мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.



За годы независимости численность населения страны увеличилась на 2 миллиона человек, темп прироста численности населения составил 12,2 процента (на 1 ноября 2018 года). За годы независимости в стране родилось 8,7 миллиона человек, из них больше всего родилось в 2016 году - 400,6 тысяч. Ежегодно каждый седьмой ребенок рождается в Туркестанской области (на 1 ноября 2018 года).



На начало 2018 года численность населения в возрасте 20-30 лет преобладает в городах Алматы (183,6 тысяч мужчин и 226,4 тысяч женщин), Астана (97,7 тысяч мужчин и 111,0 тысяч женщин) и Шымкент (86,1 тысяч мужчин и 95,2 тысяч женщин).



В Актау на 100 женщин приходится 105,5 мужчин, в Кызылорде - 100,4 мужчин, в Атырау - 95,5 мужчин, Тараз - 94,8 мужчин, Талдыкорган - 94,1 мужчин, Караганда - 92,6 мужчин, Уральск - 92,6 мужчин, Кокшетау -91,5 мужчин, Павлодар - 90,9 мужчин, Шымкент - 90,4 мужчин, Усть-Каменогорск - 90,1 муж, Петропавловск - 89,9 мужчин, Актобе - 89,3 мужчин, Астана - 87,9 мужчин, Костанай - 86,9 мужчин, Алматы - 81,1 мужчин.



Ожидаемая продолжительность жизни населения в период за 1992-2017 годы увеличилась у мужчин с 62,4 лет до 68,72 лет, у женщин - с 72,3 лет до 76,92 лет. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в 1992 году составил 9,8 лет, в 2017 году - 8,2 лет.



Самый высокий уровень средней ожидаемой продолжительности жизни населения за 2017 год сложился в Астане (72,50 лет у мужчин и 79,24 лет у женщин), самый низкий - в Акмолинской области (66,19 лет у мужчин и 75,36 лет у женщин).



На начало 2018 года численность населения Южно-Казахстанской области в возрасте до 25 лет составила 1,6 миллиона человек, что превышает общую численность населения каждой из 13 регионов страны, кроме Алматы и Алматинской области.



На начало 2018 года численность молодежи (15-28 лет) преобладает в городах Алматы (186,6 тысяч мужчин и 219,5 тысяч женщин), Шымкент (102 тысяч мужчин и 106,9 тысяч женщин) и Астана (102,5 тысяч мужчин и 112,6 тысяч женщин).



На начало 2018 года среди регионов страны самая высокая доля населения пенсионного возраста в общей численности населения сложилась в Северо-Казахстанской области - 17,95 процента.