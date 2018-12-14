За оскорбление учителя в Казахстане предлагают ввести особое наказание

В Казахстане за оскорбление учителя предлагают ввести административную ответственность, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Министерстве юстиции состоялось заседание межведомственной комиссии, где рассмотрели концепцию законопроекта о статусе педагогов. Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева сообщила, что рассматривается возможность ввести штрафы за оскорбления и унижение учителя.



"В концепции мы хотим предусмотреть административную ответственность за оскорбление чести и достоинства педагога. Каждый должен выполнять свои обязанности", - сказала вице-министр.



По ее данным, сумма штрафа еще не определена. Концепцию законопроекта о статусе педагога собираются обсудить с каждым учителем в Казахстане.



"Сегодня концепция была утверждена со всеми членами комиссии. Все ждут этого закона. Министр дал поручение, обсудить с каждым учителем страны данный проект. У нас 3000 учителей. С понедельника всем учителям будем отправлять (проект) на WhatsApp, чтобы все отправляли свои комментарии и пожелания. Пока каждый учитель в нашей стране не ознакомится и не вышлет нам свои рекомендации, мы будем его обсуждать. Сегодня мы утвердили только концепцию", - добавила вице-министр.