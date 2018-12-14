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Трех педофилов приговорили к химической кастрации в Казахстане

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Трех педофилов приговорили к химической кастрации в Казахстане
Фото ©РИА Новости
В Казахстане суды постановили применить химическую кастрацию к трем лицам. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Как пояснили в ведомстве, в 2018 году в отношении этих лиц вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры с назначением принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации.

Мужчины были осуждены в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях.

В Восточно-Казахстанской области 63-летний мужчина был осужден за насильственные действия в отношении малолетних и изнасилование малолетних, а также развращение малолетних (часть 4 статьи 120 УК РК, часть 4 статьи 121 УК РК и часть 1 статьи 124 УК РК).

В Кызылординской области мужчине был вынесен приговор за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 3 статьи 120 УК РК). На момент совершения преступления ему было 32 года.

В Карагандинской области мужчина был осужден за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 4 статьи 120 УК РК) и за насильственные действия в отношения малолетнего (часть 4 статьи 121 УК РК). Ему было 29 лет, когда он совершил преступление.

Химическая кастрация - это прием препаратов, снижающих половое влечение. Данная процедура может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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murasocer (Посетители) Сегодня, 15:11
физическая кастрация нужна дешевле и эффективнее будет!
 
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бася (Посетители) Сегодня, 15:03
в голове извращения и хоть ***********,найдется в голове ещё много чего что могут сотворить..их надо закрывать от общества на пожизненно ,кастрация хороша только тем что не будут плодиться
 
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  • arelav_74
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:28
доказано! расстрелять и всё. мало кормим тварей, лечатся они там ещё за наши деньги ещё и на Это лекарство теперь
они не должны вообще существовать уже
 
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  • strana.kz
  • arelav_74
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:24
Стрелять их как собак надо .нечего на них не деньги не время тратить .шлепнуть и все
 
 

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