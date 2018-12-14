Трех педофилов приговорили к химической кастрации в Казахстане

В Казахстане суды постановили применить химическую кастрацию к трем лицам. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.



Как пояснили в ведомстве, в 2018 году в отношении этих лиц вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры с назначением принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации.



Мужчины были осуждены в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях.



В Восточно-Казахстанской области 63-летний мужчина был осужден за насильственные действия в отношении малолетних и изнасилование малолетних, а также развращение малолетних (часть 4 статьи 120 УК РК, часть 4 статьи 121 УК РК и часть 1 статьи 124 УК РК).



В Кызылординской области мужчине был вынесен приговор за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 3 статьи 120 УК РК). На момент совершения преступления ему было 32 года.



В Карагандинской области мужчина был осужден за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 4 статьи 120 УК РК) и за насильственные действия в отношения малолетнего (часть 4 статьи 121 УК РК). Ему было 29 лет, когда он совершил преступление.



Химическая кастрация - это прием препаратов, снижающих половое влечение. Данная процедура может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.