Трех педофилов приговорили к химической кастрации в Казахстане

В Казахстане суды постановили применить химическую кастрацию к трем лицам. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.
Как пояснили в ведомстве, в 2018 году в отношении этих лиц вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры с назначением принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации.
Мужчины были осуждены в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях.
В Восточно-Казахстанской области 63-летний мужчина был осужден за насильственные действия в отношении малолетних и изнасилование малолетних, а также развращение малолетних (часть 4 статьи 120 УК РК, часть 4 статьи 121 УК РК и часть 1 статьи 124 УК РК).
В Кызылординской области мужчине был вынесен приговор за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 3 статьи 120 УК РК). На момент совершения преступления ему было 32 года.
В Карагандинской области мужчина был осужден за покушение на изнасилование малолетней (часть 3 статьи 24 УК РК, часть 4 статьи 120 УК РК) и за насильственные действия в отношения малолетнего (часть 4 статьи 121 УК РК). Ему было 29 лет, когда он совершил преступление.
Химическая кастрация - это прием препаратов, снижающих половое влечение. Данная процедура может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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