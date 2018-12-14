Доплаты, пенсии и награды: что ждет педагогов в Казахстане

Министерство образования и науки представило концепцию законопроекта "О статусе педагога". В концепции говорится о доплатах, пенсии по выслуге лет и присуждении наград и почетных званий учителям и преподавателям, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Концепцией предусмотрено, что учителя должны работать в безопасных и благоприятных условиях труда. Предлагается ввести для учителей награды, почетные звания за большие заслуги в системе образования и науки. Планируется, что детям педагогов будут вне очереди предоставлять места в детских дошкольных организациях по месту жительства.



В министерстве также обсуждают возможность выхода учителя на пенсию после непрерывного 30-летнего стажа преподавательской работы.



"Да, вопрос рассматривается, он нелегкий. Мы должны обсудить с Министерством труда. У нас пожарные, шахтеры, врачи, которые тоже несут такую психоэмоциональную нагрузку, поэтому здесь мы обсуждаем", - прокомментировала вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева журналистам.



Также в министерстве рассматривают дополнительные меры материального поощрения учителей, например в честь праздников, различные единовременные вознаграждения, местные знаки отличия и почетные звания. Кроме того, планируется ввести дифференцированную доплату за наличие ученой степени.



Также обсуждаются вопросы обеспечения педагогов жильем и освобождения учителей от несвойственных им функций. "У нас там и подписка на газеты, журналы, и отправляют на стадионы убираться, это дежурства, выставляют учителей, где надо и не надо, заполнять залы. Очень много функций, где есть злоупотребление на местах. От всех этих функций наша задача защитить педагога", - отметила Эльмира Суханбердиева. Напомним, разработать закон "О статусе педагогов" поручил Президент Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием к народу Казахстана.



"Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных несвойственных функций. На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя. За это им никто не платит, надо их освободить, они же должны готовиться к урокам", - сказал тогда Назарбаев.