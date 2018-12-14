Алкоголь в России хотят разрешить покупать только с 21 года

Запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, может вступить в силу с января 2020 года. Соответствующий законопроект, разработанный Минздравом РФ, опубликован 14 декабря на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.



Законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".



"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года. Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан Российской Федерации от негативного влияния употребления алкогольной продукции на лиц, не достигших возраста 21 года", – говорится в паспорте проекта.

Отмечается, что планируемый срок вступления документа в силу – январь 2020 года.



"Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь – это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. (...) В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", – приводятся слова главы Минздрава Вероники Скворцовой на сайте ведомства.



Минздрав отмечает, что повышенный возраст продажи алкоголя действует в Казахстане (21 год), скандинавских странах (крепкий алкоголь – 20 лет), Японии (20 лет), США (21 год), Индии (до 25 лет в зависимости от штата), Египте (крепкие напитки – 21 год), Индонезии (21 год), Парагвае (20 лет). "Предлагаемая мера (по повышению возраста продажи алкоголя в России) оценивается международными научными исследованиями как эффективная", – добавили в ведомстве.