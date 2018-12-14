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Алкоголь в России хотят разрешить покупать только с 21 года

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Алкоголь в России хотят разрешить покупать только с 21 года
Фото из открытых источников
Запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, может вступить в силу с января 2020 года. Соответствующий законопроект, разработанный Минздравом РФ, опубликован 14 декабря на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года. Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан Российской Федерации от негативного влияния употребления алкогольной продукции на лиц, не достигших возраста 21 года", – говорится в паспорте проекта.
Отмечается, что планируемый срок вступления документа в силу – январь 2020 года.

"Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь – это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. (...) В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", – приводятся слова главы Минздрава Вероники Скворцовой на сайте ведомства.

Минздрав отмечает, что повышенный возраст продажи алкоголя действует в Казахстане (21 год), скандинавских странах (крепкий алкоголь – 20 лет), Японии (20 лет), США (21 год), Индии (до 25 лет в зависимости от штата), Египте (крепкие напитки – 21 год), Индонезии (21 год), Парагвае (20 лет). "Предлагаемая мера (по повышению возраста продажи алкоголя в России) оценивается международными научными исследованиями как эффективная", – добавили в ведомстве.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:56
Barlyq ishimdik onimderinin' qunyn koteru kerek. Bir botelke aragyn' 5 K tursa, al, syranyn' bir botelkesi 1 K tursa jaqsy bolar edi. Aitpese, ishimdik ishuden jan salmaityn halyqpyz. Bul turimizben 30 damygan eldin' qataryna kiremiz dep jurgende, mal bolyp, qara qurlyq elderinin' qatarynan bir shygamyz.
Temekinin' qunynda kotergen jon, bir qoraby 1 K bolsa.
Ozin'di ozin' saqtamasan' , ukimettin' sagan tukirgeni bar. Bar bolgany sol.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:39
У нас в РК пить алкоголь это ПРАВО.
А вот в США и Канаде пить алкоголь это ПРИВЕЛЕГИЯ.
Поэтому в РК водка очень дешёвая и доступная, поэтому много алкашни.
Надо поднимать цены на водки и коньяки как в США - 80 долларов за литр. Чтобы Право превратить в Привелегию!

А заодно сигареты до 10 долларов за пачку поднять, без сигарет ещё никто не умер!
А если держать низкие цены на сигареты и спиртное - коственно уничтожать население своей страны.
Я понимаю, что земля перенаселена, но...
 
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 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 14:31
С 25 лет надо продавать крепкий алкоголь. К 25 годам человек более и ли менее соображать начинает и нефиг приучать молодняк к проклятой,пусть семьи создают и спортом занимаются. Сам я до 40 лет кроме вина хорошего ничего не пил и ничего не потерял.
 
 

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