У Максата Усенова истек срок лишения водительских прав

Срок лишения водительских прав у Максата Усенова истек. Однако он не обращался за новыми водительскими правами. Об этом сообщили в МВД РК, отвечая на официальный Tengrinews.kz.



Как известно, его лишали водительских прав на три года и 9 месяцев - до декабря 2018 года.



"По истечении срока лишения для сдачи ПДД, а также по истечении срока действия прежнего водительского удостоверения для обмена Максат Усенов в органы внутренних дел не обращался", - сообщили в Департаменте внутренних и внешних коммуникаций МВД РК.



Максат Усенов в 2013 году сбил шесть человек на автомобиле BMW X6. Один из пострадавших погиб. Суд приговорил Усенова к аресту на 45 суток. После этого резонансного случая в законодательстве отменили норму о примирении сторон.



В 2014 году он совершил еще одно ДТП. На автомобиле Mercedes Максат Усенов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Она получила травму головы. За это суд присудил ему максимальное наказание в виде 20 суток ареста.



В 2017 году он курил на борту самолета "Эйр Астаны". В его отношении составили административный протокол по части 5 статьи 564 КоАП РК - "Создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов". Его отправили в спецприемник на срок до 15 суток.



В сентябре 2017 года у Максата Усенова изъяли спичечный коробок с марихуаной. Ему назначили штраф в размере 200 МРП - 453 800 тенге.