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У Максата Усенова истек срок лишения водительских прав

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 15:23
У Максата Усенова истек срок лишения водительских прав
Фото ©Tengrinews.kz
Срок лишения водительских прав у Максата Усенова истек. Однако он не обращался за новыми водительскими правами. Об этом сообщили в МВД РК, отвечая на официальный Tengrinews.kz.

Как известно, его лишали водительских прав на три года и 9 месяцев - до декабря 2018 года.

"По истечении срока лишения для сдачи ПДД, а также по истечении срока действия прежнего водительского удостоверения для обмена Максат Усенов в органы внутренних дел не обращался", - сообщили в Департаменте внутренних и внешних коммуникаций МВД РК.

Максат Усенов в 2013 году сбил шесть человек на автомобиле BMW X6. Один из пострадавших погиб. Суд приговорил Усенова к аресту на 45 суток. После этого резонансного случая в законодательстве отменили норму о примирении сторон.

В 2014 году он совершил еще одно ДТП. На автомобиле Mercedes Максат Усенов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Она получила травму головы. За это суд присудил ему максимальное наказание в виде 20 суток ареста.

В 2017 году он курил на борту самолета "Эйр Астаны". В его отношении составили административный протокол по части 5 статьи 564 КоАП РК - "Создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов". Его отправили в спецприемник на срок до 15 суток.

В сентябре 2017 года у Максата Усенова изъяли спичечный коробок с марихуаной. Ему назначили штраф в размере 200 МРП - 453 800 тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
  • arelav_74
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 15:37
Однако он не обращался за новыми водительскими правами


Они ему и не нужны. Без прав тоже можно ездить.
 
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  • Mestnyi
  • arelav_74
 Jack (Посетители) Сегодня, 15:36
Он поди давно без прав ездит, зачем они ему..
 
 

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