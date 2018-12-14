Названы самые необычные имена в РК за годы независимости

В Министерстве национальной экономики РК предоставили список самых необычных имен, которые давали казахстанцы своим детям за годы независимости республики, сообщает Kazpravda.kz.
Так, всего за 27 лет именами Нурсултан названы 37 276 человек, из них с датой рождения 16.12.1991 - 14 человек.
Имя Тәуілсіздік – у одного ребенка, родившегося 1 декабря 2011 года в Алматинской области.
Также, во время проведения значимых событий в РК детей называли именами: Азиада (Азияда) -57; Саммит, Саммита (Самит, Самита) - 70 мужских и 17 женских имен; Нурлыжол - 1 мужское имя; Нұротан – 10 мужских имен; Байтерек - 28 мужских имен; Мәңгілік - 2 мужских и 2 женское имя; Теңге - 10 женских имен; Ақорда - 3 мужских имени. Атазаң – 1 мужское имя с датой рождения 30.08.2009.
В 2017 году в период проведения Международной выставки "ЭКСПО" одного из новорожденных мальчиков назвали Байдібэкспо.
С именем Астана за годы Независимости названы 17 человек, из них 14 мужских и 3 женских имени.
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