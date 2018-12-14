Угроза импичмента Трампу: к чему это может привести

Политологи оценили вероятность импичмента президента США Дональда Трампа и возможные последствия, если это все-таки произойдет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как напоминает Досым Сатпаев, Дональд Трамп - не первый и не последний президент, которому хотят объявить импичмент.



"Такое было и по отношению к Ричарду Никсону, Биллу Клинтону, Джорджу Бушу-младшему и даже к Бараку Обаме. Но Дональд Трамп резко выделяется даже на фоне этих президентов. Причина в том, что его оппоненты в лице демократов грозят ему импичментом сразу по нескольким направлениям. Во-первых, за его тайную политическую связь с Россией во время президентских выборов 2016 года, которые привели к вмешательству Кремля в президентскую кампанию в пользу Трампа. Расследование по этому поводу все еще идет. Во-вторых, после того, как бывший адвокат и помощник президента США Майкл Коэн сообщил о том, что платил за молчание женщинам, которые имели сексуальные отношения с Трампом. Демократы за это ухватились, обвинив нынешнего президента США в нарушении закона о финансировании выборов, так как эти выплаты произошли в 2016 году", - говорит политолог.



По его мнению, Трамп чем-то напоминает Ричарда Никсона и Билла Клинтона в одном лице. Первого также обвиняли в препятствовании правосудию и лжесвидетельствовании после Уотергейтского скандала 70-х годов, кстати, также связанного с выборами. А второй чуть не лишился своей должности из-за сексуального скандала с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Теоретически, как отмечает политолог, Трампу может грозить процедура импичмента. В пользу такого довода говорит наличие у демократов большинства в Конгрессе. Но помешать может большинство республиканцев в Сенате. В этом случае, как отмечает политолог, ситуацию могут изменить "перебежчики" из партии республиканцев, которых сейчас сдерживает тот факт, что у президента имеется большая электоральная поддержка среди сторонников республиканцев. Фото ©REUTERS



По его словам, если представить, что импичмент Трампа все-таки состоялся, то Казахстан переживет эти потрясения.



"Тем более что нашими крупными торговыми партнерами являются не США, а Европейский союз, Россия и Китай. Но для нас также важно, чтобы этот импичмент не привел к экономическим проблемам в самих США, так как наша республика является крупным держателем американских государственных казначейских облигаций. Хотя за все годы независимости, мы уже видели в Белом доме немало разных президентов, от демократов до республиканцев, и практически все они были тесно связаны с влиятельным американским нефтегазовым лобби, интересы которого давно присутствуют и в Казахстане. Поэтому, кто бы ни пришел в Белый дом после Трампа, он будет учитывать этот момент во внешней политике США по отношению к Казахстану", - говорит Сатпаев.



По мнению политолога, при смене президента в США возможно усиление политической активности американцев в Центральной Азии.



"В то же самое время вряд ли стоит ожидать смягчения экономических санкций против России от любого американского президента после Трампа. То же самое можно будет сказать и по отношению к антироссийским санкциям Европейского союза, которые могут ужесточиться. На этом фоне говорить о каком-то прорыве в отношениях между Россией и Западом вряд ли стоит. Это значит, что всем тем странам, которые имеют партнерские отношения с Россией, придется учитывать риск ее превращения в страну-изгоя. Это значит, что новая холодная война и дальше будет создавать проблемы для партнеров России по Евразийскому экономическому союзу и ОДКБ, в том числе для Казахстана. Мы уже пострадали от экономических войн между Россией и другими игроками, большинство из которых являются важными торговыми партнерами нашей республики, как, например, тот же Европейский союз", - говорит политолог.



При этом, по его словам, уход Трампа может снизить накал торговой войны США с Китаем, которая невыгодна Казахстану.



"Например, заместитель главы Всемирной торговой организации Алан Вулф уже предупреждал, что если экономика Китая пострадает из-за торговой войны с США, то это может сказаться на снижении китайского спроса, в том числе и по отношению к казахстанскому сырью. В то же самое время непонятно, как будут складываться взаимоотношения между США и Ираном, которые также очень сильно испортились при Трампе, что снова привело к введению американских экономических санкций против Ирана, в том числе по отношению к продаже нефти. Но если эти отношения снова улучшатся, как это было при Обаме, то увеличение экспорта иранской нефти может серьезно повлиять на ценовую конъюнктуру мирового нефтяного рынка, от которой сильно зависит экономика Казахстана", - сказал Досым Сатпаев.



Политолог Султан Акимбеков также считает, что процедура импичмента будет сложна.



"К тому же выборы в Конгресс и Сенат прошли недавно. Так что вопрос об импичменте, скорее всего, не имеет большой перспективы. Хотя теперь все зависит от результатов работы комиссии спецпрокурора Миллера, который и расследует возможные связи Трампа и его людей с Россией. Посмотрим", - сказал он.



В свою очередь, политолог Ислам Кураев подчеркнул, что инициативы импичмента связаны с поведением Трампа.



"Это связано, безусловно, с прямыми его действиями. Порой, не скрывая эмоции, он может сказать все что думает. Но самое главное - это непредсказуемость его мыслей и поступков. Американским обществом он воспринимается как неподконтрольный, хотя, в свою очередь, у Конгресса имеются рыгачи влияния на президента, однако все возможности не используются. Как по мне, так многих устраивает что творится, главное, что это идет не в разрез с интересами общества", - говорит политолог.



"Да, принимаемые Трампом решения порой кажутся критичными, но они в целом положительно влияют на США, в особенности на их внутреннее состояние. В данном случае происходящее можно охарактеризовать как внутристрановую игру за рейтинги", - добавляет Ислам Кураев.



Он подчеркнул, что Казахстан всегда в приоритете у Вашингтона.



"Относительно сложно говорить, что тут изменится что-то. На протяжении более 25 лет политика по отношению к нашей стране неизменна. Конечно, есть просветы и сближение, однако в силу нашего сближения с Россией давление направлено и на Казахстан. США будут прикладывать все усилия для того чтобы Казахстан вышел из под влияния РФ, и для нас это положительная черта. Главное, чтобы такого рода политика проходила плавно, без вреда нашей стране", - резюмировал он.