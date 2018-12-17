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Сколько казахстанцы тратят на еду и досуг

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Сколько казахстанцы тратят на еду и досуг
РИА Новости©
В бюджете казахстанцев траты на продукты питания составляют 46 процентов, в структуре расходов россиян - 31,2 процента, таковы результаты исследования РИА Новости, сообщает Tengrinews.kz.

Исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции провело агентство РИА "Рейтинг". Для исследования использовались данные национальных статистических служб, а также Международного валютного фонда.

Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7 процента от своих расходов. Далее идут Великобритания с 10 процентами расходов и Нидерланды с 10,6 процента. Менее 12 процентов от всех расходов тратят на продукты в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Казахстан занимает предпоследнее, 39-е место. Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9 процента от всех своих расходов.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии - 10,8 процента. На втором месте - Греция с 10,5 процента. Казахстан по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5 процента.

Интересен также показатель доли расходов семейных бюджетов на досуг и культуру. Лидерами здесь являются благополучные европейские страны - Швеция (18,7 процента), Великобритания (13 процентов) и Австрия (11,5 процента). Самую низкую долю в 1,3 процента имеют жители Молдавии. Также менее двух процентов своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Македонии (1,8 процента), Казахстане (1,9 процента) и Украине (1,9 процента).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Бориs (Посетители) Сегодня, 12:26
Это средние показатели. На самом деле половина жителей нашего (по крайней мере) города тратят на еду 80-85%. На остальное не хватает. Если не умеешь воровать или не хочешь быть коммерсантом и дурить народ - будешь жить бедно.
 
 

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