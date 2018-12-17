Сколько казахстанцы тратят на еду и досуг

В бюджете казахстанцев траты на продукты питания составляют 46 процентов, в структуре расходов россиян - 31,2 процента, таковы результаты исследования РИА Новости, сообщает Tengrinews.kz.



Исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции провело агентство РИА "Рейтинг". Для исследования использовались данные национальных статистических служб, а также Международного валютного фонда.



Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7 процента от своих расходов. Далее идут Великобритания с 10 процентами расходов и Нидерланды с 10,6 процента. Менее 12 процентов от всех расходов тратят на продукты в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.



Казахстан занимает предпоследнее, 39-е место. Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9 процента от всех своих расходов.



Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии - 10,8 процента. На втором месте - Греция с 10,5 процента. Казахстан по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5 процента.



Интересен также показатель доли расходов семейных бюджетов на досуг и культуру. Лидерами здесь являются благополучные европейские страны - Швеция (18,7 процента), Великобритания (13 процентов) и Австрия (11,5 процента). Самую низкую долю в 1,3 процента имеют жители Молдавии. Также менее двух процентов своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Македонии (1,8 процента), Казахстане (1,9 процента) и Украине (1,9 процента).