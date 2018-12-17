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"Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 08:23
"Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке
РИА Новости©
Участницы "Евровидения" от России "Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке. Об этом на своей странице в Instagram сообщил стилист и дизайнер Илай Дягилев, передает Tengrinews.kz.

"Даже в России поют на казахском. "Бурановские бабушки" буквально за полдня выучили припев нашей с ними и Салтанант Кудайбергеновой совместной песни, которая выходит 21 декабря на лейбле "Союз". Песню записывали в студии Стаса Костюшкина в Москве и Eрболата Кудайбергенова в Алматы. Такой творческой коллаборации вы еще не видели. Уверен, песня вам понравится", - написал Илай.

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Көңілім жоқ менің жоқ менің жоқ менің Маған Сен келмедін келмедін келмедін Кімге керек бұның бәрі Өленім тек маған дәрі Бірақ сені күтемін күтемін Ну что ж, уважаемые казахстанцы, учитесь! Даже в России поют на казахском! "Бурановские бабушки" буквально за пол дня выучили припев нашей с ними и @kudaibergenova.s.k совместной песни, которая выходит 21 декабря на лейбле "Союз"! Песню записывали на студии Стаса Костюшкина в Москве и Eрболата Кудайбергенова @erbolatkudaibergen в Алмате. Такой творческой коллаборации вы еще не видели! Уверен песня вам понравится ! А вы любите Бурановских бабушек ?! #бурановскиебабушки #дягилевилай #казахстан #россия #скоро #внучка #студиясоюз

Публикация от Ilay Dyagilev / Илай Дягилев (@vozhzd)


Источник: Tengrinews.kz
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