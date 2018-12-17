"Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке

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Көңілім жоқ менің жоқ менің жоқ менің Маған Сен келмедін келмедін келмедін Кімге керек бұның бәрі Өленім тек маған дәрі Бірақ сені күтемін күтемін Ну что ж, уважаемые казахстанцы, учитесь! Даже в России поют на казахском! "Бурановские бабушки" буквально за пол дня выучили припев нашей с ними и @kudaibergenova.s.k совместной песни, которая выходит 21 декабря на лейбле "Союз"! Песню записывали на студии Стаса Костюшкина в Москве и Eрболата Кудайбергенова @erbolatkudaibergen в Алмате. Такой творческой коллаборации вы еще не видели! Уверен песня вам понравится ! А вы любите Бурановских бабушек ?! #бурановскиебабушки #дягилевилай #казахстан #россия #скоро #внучка #студиясоюз
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