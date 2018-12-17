Участницы "Евровидения" от России "Бурановские бабушки" записали песню на казахском языке. Об этом на своей странице в Instagram сообщил стилист и дизайнер Илай Дягилев, передает Tengrinews.kz."Даже в России поют на казахском. "Бурановские бабушки" буквально за полдня выучили припев нашей с ними и Салтанант Кудайбергеновой совместной песни, которая выходит 21 декабря на лейбле "Союз". Песню записывали в студии Стаса Костюшкина в Москве и Eрболата Кудайбергенова в Алматы. Такой творческой коллаборации вы еще не видели. Уверен, песня вам понравится", - написал Илай.