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Димаш получил звание "Лучший певец года" на The Silk Road Cohesion Awards 2018

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Димаш получил звание "Лучший певец года" на The Silk Road Cohesion Awards 2018
Фото: Facebook / @Dimash Qudaibergen FC Ukraine
16 декабря в Шанхае в рамках Международного кинофестиваля The Silk Road Cohesion Awards 2018 Димаш Кудайбергенов был удостоен звания "Певец года", передает Today.kz.

Эту новость Димаш сообщил в своем Instagram.

"На торжественном вечере международной премии The Silk Road Cohesion Awards 2018, в канун праздника, я стал "Певцом года", а также, по решению народов Великого Шелкового пути, получил премию "Культурный посол Шелкового пути". Очень рад. Каждая моя победа ради Родины, ради всех моих слушателей. Шанхай. Еще раз с праздником!", – написал Димаш.
В Сети уже появилось видео награждения казахстанского исполнителя. После вручения премии Димаш выступил с благодарственной речью.



"Выступать на такой сцене и присутствовать на большом международном проекте почетно и для заслуженных артистов, много работавших на своем поприще, и тем более для таких, как я, молодых артистов. Сегодня для меня большое счастье, большая честь получать эту награду в рамках проекта "Великий Шелковый путь" на встрече прекрасных стран, имеющих вес в мировой экономике. Поэтому я выражаю огромную благодарность всем, кто предложил мою кандидатуру, поддержавшим меня и показавшим большое уважение. Разрешите выразить от чистого сердца благодарность своим поклонникам", – сказал Димаш.



На кинофестиваль в Шанхай Димаш был приглашен в качестве одного из главных гостей. Это кинособытие транслируется в 124 странах мира. Казахстан на кинофестивале представил 10 фильмов, в том числе "Дорога к матери" Акана Сатаева, "Лифт" Нуртаса Адамбая, "Регистратор" Мейирхана Шерниязова и другие.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Бориs (Посетители) Сегодня, 12:05
Как не двигай, не пиарь и не продвигай, а умение петь это больше от природы талант...

Но награду дали.
 
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Will (Посетители) Сегодня, 11:58
Димаш , поздравляю с заслуженной наградой!!!
Крассавец , таллантище, трудоголик и скромняга!!!
 
 

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