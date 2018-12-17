Димаш получил звание "Лучший певец года" на The Silk Road Cohesion Awards 2018

16 декабря в Шанхае в рамках Международного кинофестиваля The Silk Road Cohesion Awards 2018 Димаш Кудайбергенов был удостоен звания "Певец года", передает Today.kz.Эту новость Димаш сообщил в своем Instagram."На торжественном вечере международной премии The Silk Road Cohesion Awards 2018, в канун праздника, я стал "Певцом года", а также, по решению народов Великого Шелкового пути, получил премию "Культурный посол Шелкового пути". Очень рад. Каждая моя победа ради Родины, ради всех моих слушателей. Шанхай. Еще раз с праздником!", – написал Димаш.В Сети уже появилось видео награждения казахстанского исполнителя. После вручения премии Димаш выступил с благодарственной речью."Выступать на такой сцене и присутствовать на большом международном проекте почетно и для заслуженных артистов, много работавших на своем поприще, и тем более для таких, как я, молодых артистов. Сегодня для меня большое счастье, большая честь получать эту награду в рамках проекта "Великий Шелковый путь" на встрече прекрасных стран, имеющих вес в мировой экономике. Поэтому я выражаю огромную благодарность всем, кто предложил мою кандидатуру, поддержавшим меня и показавшим большое уважение. Разрешите выразить от чистого сердца благодарность своим поклонникам", – сказал Димаш.На кинофестиваль в Шанхай Димаш был приглашен в качестве одного из главных гостей. Это кинособытие транслируется в 124 странах мира. Казахстан на кинофестивале представил 10 фильмов, в том числе "Дорога к матери" Акана Сатаева, "Лифт" Нуртаса Адамбая, "Регистратор" Мейирхана Шерниязова и другие.