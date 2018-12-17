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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выбрано слово 2018 года

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Выбрано слово 2018 года
Фото glavny.tv
Выбрано слово 2018 года, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Merriam-webster.com.

Американский словарь Merriam-Webster выбрал в качестве популярного слова 2018 года - слово "справедливость" (justice). На сайте издания отмечается, что количество поисковых запросов для этого слова увеличилось на 74 процента по сравнению с 2017 годом.

"Концепция справедливости была в центре многих наших национальных дискуссий в прошлом году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость. В любом разговоре на эти темы вопрос о том, что именно мы имеем в виду, когда мы используем термин справедливость, является актуальным и является частью обсуждения", - отмечает издание.

В топ-10 наиболее популярных слов вошли слова "национализм", "пансексуальный" (pansexual), "ориентир" (lodestar), "уважение", "безответственный" и другие. В 2017 году словом года по версии Merriam-Webster стало слово "феминизм".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:37
На баннере поста на главной странице отображаются только три буквы слова, а именно “WOR”. Как же это, однако, символично... dada
 
 

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