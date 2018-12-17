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Обнаружено письмо девочки Санта-Клаусу 120-летней давности

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Обнаружено письмо девочки Санта-Клаусу 120-летней давности
Фото с сайта vashinovosty.mediasole.ru
В Великобритании обнаружили письмо от 1898 года, написанное пятилетней девочкой и адресованное Санта-Клаусу, сообщает Rambler.ru.

Письмо было найдено в книге, которую некто принес в благотворительную лавку. На данный момент находка выставлена на всеобщее обозрение в магазине игрушек в английском городе Кентербери.

В письме от 2 декабря 1898 года девочка по имени Марджори (Marjorie) из Истборна просит подарить ей на Рождество игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее котенка по кличке Киттикинс.

Обнаружено письмо девочки Санта-Клаусу 120-летней давности


Работница магазина Лили Берчолл (Lily Birchall), чей отец обнаружил конверт, вознамерилась отыскать потомков Марджори и показать им находку. Из письма известны только имя девочки и адрес ее проживания.

"Мой отец попытался отыскать дом, указанный на конверте, но, похоже, это совсем другое здание", - посетовала Берчолл.

Она и отец предполагают, что дом автора послания был уничтожен в Первой мировой войне.
Источник: kazpravda.kz
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