Обнаружено письмо девочки Санта-Клаусу 120-летней давности

В Великобритании обнаружили письмо от 1898 года, написанное пятилетней девочкой и адресованное Санта-Клаусу, сообщает Rambler.ru.Письмо было найдено в книге, которую некто принес в благотворительную лавку. На данный момент находка выставлена на всеобщее обозрение в магазине игрушек в английском городе Кентербери.В письме от 2 декабря 1898 года девочка по имени Марджори (Marjorie) из Истборна просит подарить ей на Рождество игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее котенка по кличке Киттикинс.Работница магазина Лили Берчолл (Lily Birchall), чей отец обнаружил конверт, вознамерилась отыскать потомков Марджори и показать им находку. Из письма известны только имя девочки и адрес ее проживания."Мой отец попытался отыскать дом, указанный на конверте, но, похоже, это совсем другое здание", - посетовала Берчолл.Она и отец предполагают, что дом автора послания был уничтожен в Первой мировой войне.