Казахстан занял 57-е место в индексе благополучия и устойчивого развития

Казахстан в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года обогнал Россию, Турцию и Таиланд.



Казахстан занял 57-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA). Исследование проводит международная компания The Boston Consulting Group (BCG).



Первое место в индексе занимает Норвегия, на втором – Швейцария, на третьей строчке расположилась Исландия. В топ-10 рейтинга вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.



Россия оказалась на 59-м месте, Грузия на 60-м, Турция на 63-м, Таиланд на 68-м.



SEDA – методика анализа фактических данных, предназначенная для оценки благополучия по десяти параметрам, включая здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Методика SEDA используется для сравнительной оценки 152 стран с точки зрения их текущего уровня благополучия и его изменения с течением времени. Она позволяет оценить, насколько эффективно странам удаётся превращать валовой национальный доход в благополучие населения независимо от уровня его заработков.