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Юная шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла дело о клевете

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 17:52
Юная шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла дело о клевете
Бибисара Асаубаева/facebook.com
В Московском городском суде апелляционной судебной коллегией удовлетворен иск юной шахматистки Бибисары Асаубаевой о защите чести и достоинства против тренера Евгения Соложенкина, который обвинял девочку в использовании элетронных подсказок во время международного турнира по шахматам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Иски удовлетворены в полном объеме. Мы требовали опровержения, потому что, то что написал Соложенкин порочило честь и достоинство. Удовлетворен иск мамы (Лианы Танжариковой - Прим.автора), удовлетворен иск самой Бибисары полностью. Должна быть выплачена сумма 100 тысяч рублей. И во всех СМИ, где Соложенкин высказывался против Бибисары и обманывал людей, он должен написать опровержение в том же объеме. Решение было вынесено в пятницу вечером. Честь и достоинство полностью защищены. Это значит, что господин Соложенкин уличен во лжи", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz адвокат Бибисары Александр Добровинский.

По словам адвоката, оклеветавший Бибисару тренер отлучен от шахмат федерацией FIDE на полтора года. "Мы конечно, также напишем письмо в российскую шахматную федерацию, потому что его поведение и решение суда - это совершенно несовместимые вещи. Так как он учит молодежь. Я думаю, что федерация примет какие-то меры в отношении Соложенкина", - добавил Добровинский.

Мама Бибисары Лиана Танжарикова поделилась радостной вестью в социальных сетях.

"Это свершилось и правда восторжествовала! Год и три месяца Бибисара и я, мы жили оправдываясь от лжи вылитой на нас завистником. FIDE дисквалифицировала Соложенкина на 18 месяцев. И вот 14 декабря в этом деле была поставлена точка. Мощная точка правосудия, которая уличила Соложенкина во вранье", - написала мама шахматистки в Facebook.

Напомним, в сентябре 2017 года тренер российской сборной по шахматам Евгений Соложенкин обвинил 13-летнюю шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву, переехавшую в Москву и выступающую за Россию, в мошенничестве, а именно в использовании электронных подсказок и советов гроссмейстеров.

Скандал произошел на чемпионате мира в Уругвае. Когда за шахматную доску сели Бибисара Асаубаева и Лиза Соложенкина, встреча завершилась вничью. Позже Соложенкина сказала, что якобы видела, как Бибисара заперлась в уборной и пользовалась электронными подсказками.

30 января известный российский адвокат Александр Добровинский написал в своем Facebook о том, что будет защищать Бибисару. Юрист подробно описал дело, которым ему предстоит заняться.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Will (Посетители) Сегодня, 18:41
Хорошая новость!
И позор мелкому человечку-Соложенкину!
 
 

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