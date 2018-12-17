Юная шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла дело о клевете

В Московском городском суде апелляционной судебной коллегией удовлетворен иск юной шахматистки Бибисары Асаубаевой о защите чести и достоинства против тренера Евгения Соложенкина, который обвинял девочку в использовании элетронных подсказок во время международного турнира по шахматам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Иски удовлетворены в полном объеме. Мы требовали опровержения, потому что, то что написал Соложенкин порочило честь и достоинство. Удовлетворен иск мамы (Лианы Танжариковой - Прим.автора), удовлетворен иск самой Бибисары полностью. Должна быть выплачена сумма 100 тысяч рублей. И во всех СМИ, где Соложенкин высказывался против Бибисары и обманывал людей, он должен написать опровержение в том же объеме. Решение было вынесено в пятницу вечером. Честь и достоинство полностью защищены. Это значит, что господин Соложенкин уличен во лжи", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz адвокат Бибисары Александр Добровинский.



По словам адвоката, оклеветавший Бибисару тренер отлучен от шахмат федерацией FIDE на полтора года. "Мы конечно, также напишем письмо в российскую шахматную федерацию, потому что его поведение и решение суда - это совершенно несовместимые вещи. Так как он учит молодежь. Я думаю, что федерация примет какие-то меры в отношении Соложенкина", - добавил Добровинский.



Мама Бибисары Лиана Танжарикова поделилась радостной вестью в социальных сетях.



"Это свершилось и правда восторжествовала! Год и три месяца Бибисара и я, мы жили оправдываясь от лжи вылитой на нас завистником. FIDE дисквалифицировала Соложенкина на 18 месяцев. И вот 14 декабря в этом деле была поставлена точка. Мощная точка правосудия, которая уличила Соложенкина во вранье", - написала мама шахматистки в Facebook.



Напомним, в сентябре 2017 года тренер российской сборной по шахматам Евгений Соложенкин обвинил 13-летнюю шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву, переехавшую в Москву и выступающую за Россию, в мошенничестве, а именно в использовании электронных подсказок и советов гроссмейстеров.



Скандал произошел на чемпионате мира в Уругвае. Когда за шахматную доску сели Бибисара Асаубаева и Лиза Соложенкина, встреча завершилась вничью. Позже Соложенкина сказала, что якобы видела, как Бибисара заперлась в уборной и пользовалась электронными подсказками.



30 января известный российский адвокат Александр Добровинский написал в своем Facebook о том, что будет защищать Бибисару. Юрист подробно описал дело, которым ему предстоит заняться.