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Специалисты по кибербезопасности назвали худшие пароли 2018 года

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 19:58
Специалисты по кибербезопасности назвали худшие пароли 2018 года
Фото с сайта news.sputnik.ru
Компания SplashData выпустила традиционный список 100 "худших" паролей по итогам 2018 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ, сообщает Inforesist.org.

Пароли на первом и втором месте по сравнению с 2017 годом не изменились. Новыми в рейтинге стали в том числе комбинации "111111", "sunshine", "princess" и "666666".

Популярность паролей "qwerty" и "football" заметно снизилась. Впервые в список попала комбинация "!@#$%^&*", сложная только на первый взгляд.

Еще один любопытный дебютант — "donald", скорее всего, связанный с нынешним президентом США.

Топ-25 (в скобках — изменения с 2017 года)

1. 123456 (-)
2. password (-)
3. 123456789 (+3)
4. 12345678 (-1)
5. 12345 (-)
6. 111111 (новый в топе)
7. 1234567 (+1)
8. sunshine (новый)
9. qwerty (-5)
10. iloveyou (-)
11. princess (новый)
12. admin (-1)
13. welcome (-1)
14. 666666 (новый)
15. abc (-)
16 football (-7)
17. 123123 (-)
18. monkey (-5)
19. 654321 (новый)
20. !@#$%^&* (новый)
21. charlie (новый)
22. aa123456 (новый)
23. donald (новый)
24. password1 (новый)
25. qwerty123 (новый)
Источник: kazpravda.kz
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