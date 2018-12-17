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Пять лет борьбы за жизнь: Михаэль Шумахер пошел на поправку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:18
Пять лет борьбы за жизнь: Михаэль Шумахер пошел на поправку
© AFP 2018 / Pornchai Kittiwongsakul
В настоящее время Михаэль Шумахер нуждается в дорогостоящей терапии, которая стоит свыше 60 тысяч долларов в неделю

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати.

Об этом сообщило британское издание Daily mail.

Пять лет назад, 29 декабря 2013 года, семикратный чемпион мира ударился головой о камень, катаясь на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Обладатель многочисленных рекордов "Формулы 1" впал в кому.

Сообщалось, что в 2014 году Шумахер вышел из комы. Писали, что он парализован, не может разговаривать и лишь иногда проявляет эмоции в виде слез. Информация о состоянии здоровья Михаэля скрывается от прессы.

Изданию стало известно, что в настоящее время Шумахер не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Однако тяжело травмированному спортсмену нужна дорогостоящая терапия. Она оценивается в 50 тысяч фунтов в неделю (свыше 60 тысяч долларов).

Находится гонщик в основной части дома на берегах Женевского озера вместе с семьей. Ранее были слухи, что его поместили в пристройку, напоминающую больничную палату.

В день трагедии Михаэль Шумахер катался в горах с сыном Миком. Тогда мальчику было 14 лет. В этом году Шумахер-младший стал победителем европейского чемпионата "Формулы-3".
Источник: sputniknews.kz
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