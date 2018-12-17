Пять лет борьбы за жизнь: Михаэль Шумахер пошел на поправку

В настоящее время Михаэль Шумахер нуждается в дорогостоящей терапии, которая стоит свыше 60 тысяч долларов в неделю



АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати.



Об этом сообщило британское издание Daily mail.



Пять лет назад, 29 декабря 2013 года, семикратный чемпион мира ударился головой о камень, катаясь на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Обладатель многочисленных рекордов "Формулы 1" впал в кому.



Сообщалось, что в 2014 году Шумахер вышел из комы. Писали, что он парализован, не может разговаривать и лишь иногда проявляет эмоции в виде слез. Информация о состоянии здоровья Михаэля скрывается от прессы.



Изданию стало известно, что в настоящее время Шумахер не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Однако тяжело травмированному спортсмену нужна дорогостоящая терапия. Она оценивается в 50 тысяч фунтов в неделю (свыше 60 тысяч долларов).



Находится гонщик в основной части дома на берегах Женевского озера вместе с семьей. Ранее были слухи, что его поместили в пристройку, напоминающую больничную палату.



В день трагедии Михаэль Шумахер катался в горах с сыном Миком. Тогда мальчику было 14 лет. В этом году Шумахер-младший стал победителем европейского чемпионата "Формулы-3".

