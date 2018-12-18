Появились редкие фото Назарбаева: Хроника визита в Мангистау в 90-х

Назарбаев выступает на областном партийно-хозяйственном активе.

Мангистауская область 1990 год. Фото ©Айсагали Кыдыр

Назарбаев на открытии завода по производству зубной пасты "Дикфа". 1990 год

Встреча с рабочими завода "Дикфа". 1990 год

Назарбаев выступает на областном совете народных депутатов в Мангистауской области

Назарбаев дает интервью журналисту областного радио В. Долгих.

1990 год, Мангистауская область. Фото ©Айсагали Кыдыр

Назарбаев на встрече с местными активистами. В центре - Сайын Шапагатов

Фото Akorda.kz

21 августа 1990 года. Нурсултан Назарбаев совершает своей первый визит в Мангистаускую область в качестве Президента Казахской ССР.Фотохроника поездки первого Президента Назарбаева в Мангистау сохранилась в личном архиве местного журналиста Айсагали Кыдыра. 28 лет назад он был фотокорреспондентом газеты "Мангистау".Корреспонденту Tengrinews.kz Айсагали Кыдыр рассказал подробности того дня, который особенно ему запомнился, и поделился редкими снимками Президента.6 июля 1990 года на карте Казахстана появилась Мангистауская область. За несколько лет до этого, в 1988 году, Мангышлакскую область снова объединили с Гурьевской областью.В Мангистауской области сейчас добывают добывают четверть нефти Казахстана. Город Актау называют "морскими воротами" Казахстана.Едва приехав, Президент отправился на собрание областного партийно-хозяйственного актива, где рассказал о задачах, которые стоят перед вновь созданной Мангистауской областью."В тот день Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии первого в своем роде предприятия "Дикфа", которое выпускало зубную пасту, он торжественно запустил конвейер. Во дворе завода Президент общался с рабочими", - вспоминает Айсагали Кыдыр.Затем Президент Казахской ССР, первый секретарь ЦК компартии Казахстана Назарбаев встретился с народными депутатами. На этом собрании он рассказал о непростых задачах, которые стояли перед казахстанским обществом. Говорилось о важности межнационального согласия и единства народа."На собрание тогда пришли участники движения "Парасат", которое создал известный в Мангистау общественный деятель Сайын Шапагатов. Помню, что в какой-то момент начались жаркие дискуссии. Назарбаев никого не перебивал, слушал внимательно и выражал свое мнение и сумел расположить к себе людей. Помню, что джигиты из "Парасата" сказали: "Вот человек, который может стать настоящим лидером нации".Редкие снимки были опубликованы только в газете "Мангистау". Фото были сняты на черно-белую пленку фотоаппарата "Зенит". В 2003 году кадры были оцифрованы с пленки.После этого Нурсултан Назарбаев бывал в Мангистауской области еще не раз. Последний визит состоялся в августе этого года, когда в Актау проходил Каспийский саммит, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.Нурсултан Назарбаев отметил особый вклад Мангистауской области в национальную экономику."Благодаря программе "Нурлы жол" область становится крупным транспортно-логистическим центром, который объединяет авиа-, авто-, железнодорожные, паромные и морские транспортные сети. В том числе международный аэропорт, железнодорожные дороги Жезказган - Бейнеу, Узень - Государственная граница Туркменистана, автомобильная трасса Атырау - Актау, современный морской порт Актау и паромный комплекс Курык. Эти проекты окажут большое влияние на экономику региона", - сказал Президент Казахстана.