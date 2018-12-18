Германия выплатит компенсацию детям евреев, переселенным во время Холокоста

Правительство Германии выплатит разовые компенсации евреям, которых эвакуировали из нацистской Германии в детском возрасте и они больше никогда не видели своих родителей. Об этом сообщает CNN.
Размер компенсации составит 2,5 тысячи евро. Сумма будет выплачена евреям, которых перед началом Второй мировой войны эвакуировали из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши в Великобританию.
По данным организации "Клеймс Конференс", в настоящее время в живых остались около тысяч эвакуированных, половина из них до сих пор проживают в Великобритании.
"Выплаты представляются символическим признанием их страданий", - завил представитель организации Грег Шнайдер. По его словам, почти у всех этих людей родители погибли во время холокоста, что привело к психологическим проблемам.
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