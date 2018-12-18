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Германия выплатит компенсацию детям евреев, переселенным во время Холокоста

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Германия выплатит компенсацию детям евреев, переселенным во время Холокоста
Фото из открытых источников
Правительство Германии выплатит разовые компенсации евреям, которых эвакуировали из нацистской Германии в детском возрасте и они больше никогда не видели своих родителей. Об этом сообщает CNN.

Размер компенсации составит 2,5 тысячи евро. Сумма будет выплачена евреям, которых перед началом Второй мировой войны эвакуировали из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши в Великобританию.

По данным организации "Клеймс Конференс", в настоящее время в живых остались около тысяч эвакуированных, половина из них до сих пор проживают в Великобритании.

"Выплаты представляются символическим признанием их страданий", - завил представитель организации Грег Шнайдер. По его словам, почти у всех этих людей родители погибли во время холокоста, что привело к психологическим проблемам.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Бориs (Посетители) Сегодня, 13:33
Цитата: master_kz
Освобождая из аушвица и прочих нацистких легерей.


В СССР было около 2154 лагеря, ну типа "Гулак" в которых гибли люди десятками тысяч. В Германии было 12 лагерей...

Мне расказывала бабушка, ветеран тыла второй мировой о том, как солдаты красной армии издевались над мирным населением. Им было абсолютно безразлично русские это, украинцы, поляки, - были они (военные с ружьями, сытые) и были "другие" - измученное войной исхудалое население, готовое на всё лишь бы выжить...

К сожалению люди сегодня, в головах у которых идеология помноженная на соловьёвщину и киселёвщину - просто не могут понять сути той войны... Землю делали с десяток уродов, а погибали люди миллионами с обеих сторон.

Если есть "тот свет", то я надеюсь, что собака сталин вместе с собакой гитлером плавятся в мучениях на одной сковородке.
 
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  • master_kz
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:24
Цитата: Бориs
Россия так же должна поступить по отношению к евреям, полякам и украинцам. Потому как эти нации были замучены и их пыталась полностью уничтожить советская власть


За Приозёрным опять интернет стал ловить?
 
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  • мунайши73
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:23
Цитата: Бориs
Россия так же должна поступить по отношению к евреям, полякам и украинцам. Потому как эти нации были замучены и их пыталась полностью уничтожить советская власть,

Освобождая из аушвица и прочих нацистких легерей-крематориев.
 
-1
  • мунайши73
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Бориs (Посетители) Сегодня, 13:14
Цитата: Швейк
В той войне от немецких фашистов пострадали не только дети евреев.


Пострадали больше остальных, пострадали при том, что не воевали с немцами и небыли их военными врагами. Их уничтожали как нацию. Всё справедливо.

Россия так же должна поступить по отношению к евреям, полякам и украинцам. Потому как эти нации были замучены и их пыталась полностью уничтожить советская власть, хотя военного сопротивления они не оказывали...

К сожалению вторая мировая война стала показателем того, насколько человечество в целом может оказаться зверем. А сталин и гитлер друг от друга отличались исключительно формой усов.
 
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  • Чупакабра
  • мунайши73
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:39
У меня двоякое отношение к этой новости. С одной стороны - справедливость восторжествовала и зло наказано. А с другой... Ну вот предположим, вы приходите в гости к знакомым, куда ваши друзья пришли со своими детьми. И вы протягиваете конфету только ОДНОМУ ребёнку из всех присутствующих там детей. Как вам, нормально?

ЗЫ. В той войне от немецких фашистов пострадали не только дети евреев. При всём моём уважении к этому народу...
 
 

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