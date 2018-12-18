Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус

Исследователи в области кибербезопасности из компании Sophos обнаружили вредоносную программу для устройств под управлением Android, которая провоцирует быструю разрядку аккумулятора. На отчет обратил внимание таблоид Mirror.



Вредное ПО было обнаружено в нескольких сервисах из магазина Google Play и получило название Andr/Clickr-AD. Внутри зараженных приложений содержался кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам и работал вне зависимости от того, запущено приложение или нет. Постоянная активность приводила к быстрой разрядке аккумулятора. Зараженными оказались более 20 приложений, скачанных около двух миллионов раз.



Злоумышленники позиционировали свои программы для рекламодателей как iOS-приложения, что позволяло им увеличивать доходы. На данный момент зараженные программы удалены из Google Play.



Эксперты посоветовали использовать антивирусы, а пострадавшим предложили вернуть заводские настройки, но предупредили об удалении хранящейся информации в случае использования этого способа.



Ранее на территории Китая распространился новый вирус-вымогатель. За несколько дней программы, распространяемая через мессенджер WeChat, захватила более сотни тысяч устройств.