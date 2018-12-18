«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Декабря
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.31 KZT
  • €1 = 419.32 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус
Фото: Tony Avelar / AP
Исследователи в области кибербезопасности из компании Sophos обнаружили вредоносную программу для устройств под управлением Android, которая провоцирует быструю разрядку аккумулятора. На отчет обратил внимание таблоид Mirror.

Вредное ПО было обнаружено в нескольких сервисах из магазина Google Play и получило название Andr/Clickr-AD. Внутри зараженных приложений содержался кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам и работал вне зависимости от того, запущено приложение или нет. Постоянная активность приводила к быстрой разрядке аккумулятора. Зараженными оказались более 20 приложений, скачанных около двух миллионов раз.

Злоумышленники позиционировали свои программы для рекламодателей как iOS-приложения, что позволяло им увеличивать доходы. На данный момент зараженные программы удалены из Google Play.

Эксперты посоветовали использовать антивирусы, а пострадавшим предложили вернуть заводские настройки, но предупредили об удалении хранящейся информации в случае использования этого способа.

Ранее на территории Китая распространился новый вирус-вымогатель. За несколько дней программы, распространяемая через мессенджер WeChat, захватила более сотни тысяч устройств.
Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика