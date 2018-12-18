Американский пилот рассказал об опасности еды на борту

Американский пилот Рэнди Джонс утверждает, что персонал, который убирает мусор и отходы с предыдущего рейса, начинает упаковывать еду для новых пассажиров, даже не меняя перчаток, сообщает Today.kz со ссылкой на The Sun.



Рэнди Джонс 20 лет работает частным пилотом. По его словам, еда и напитки на борту опасны для здоровья, поскольку персонал не соблюдает элементарные санитарные правила.

Джонс подчеркивает, что один самых опасных для здоровья пунктов бортового меню - это кофе.



Вода здесь хранится в емкостях, в чистоте которых никто не может быть уверен.



Кроме того, вода, используемая для заправки резервуара не очищается, утверждает пилот. Поэтому если в городе, в котором была набрана эта питьевая вода низкого качества, то ее и будут пить пассажиры.



Бывший борпроводник Шрейя Парих, дополнил откровения своего коллеги, рассказав, что он и другие члены экипажа предпочитают приносить свою еду в самолет. Это делается потому, говорит Парих, что еда на борту может быть очень вредной - в пищу добавляется много специй, соли и жиров, чтобы улучшить ее вкус. К тому же, бортовое питание порой подается несвежим - оно может быть приготовлена несколько дней назад.