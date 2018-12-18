ГД наделила президента новыми полномочиями по предоставлению гражданства

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о наделении президента полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Это позволит получить гражданство соотечественникам, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.
Упростится получение гражданства и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Это касается людей, проживающих за рубежом и получивших разрешение на временное пребывание в России или вид на жительство.
"В первую очередь данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих", — пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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