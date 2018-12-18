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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ГД наделила президента новыми полномочиями по предоставлению гражданства

Просмотров:354 Опубликовано: Сегодня, 14:24
ГД наделила президента новыми полномочиями по предоставлению гражданства
© РИА Новости
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о наделении президента полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Это позволит получить гражданство соотечественникам, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Упростится получение гражданства и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Это касается людей, проживающих за рубежом и получивших разрешение на временное пребывание в России или вид на жительство.

"В первую очередь данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих", — пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 5 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 17:13
бася,
Забейте. Тут же уже всех, кому это небезразлично, причислили к нелюдям. Ждём от них зондеркоманд с циркулями и линейками для замеров наших форм черепа и длины носа dada
 
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  • мунайши73
  • Швейк
 бася (Посетители) Сегодня, 15:59
Бориs,
глаза не только в России открываются,а потому не надо к соседу в огород заглядывать и плеваться....
 
-1
  • мунайши73
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Бориs (Посетители) Сегодня, 15:05
Цитата: дорожник
Мне интересно, а за других не скажу, не знаю


Что мешает?

И я написал чётко людям не интересно.
 
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  • бася
  • мунайши73
  • синдбад
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:58
Цитата: Бориs
на самом деле людям Российское гражданство просто уже не интересно

Мне интересно, а за других не скажу, не знаю

Жить нужно непременно хорошо
 
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Бориs (Посетители) Сегодня, 14:41
А на самом деле людям Российское гражданство просто уже не интересно и ГД, вместе с остальными бездельниками хочет эту ситуацию исправить. А поздно, а не получится. Уже всё больше и больше людей стали жить с открытыми глазами и всё понимают...
 
 

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