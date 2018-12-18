Нефть обвалилась

Мировые цены на нефть возобновили падение, рынок не верит в способность нового соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сбалансировать рынок на фоне того, что крупнейший производитель нефти в мире — США — не намерен останавливаться и сокращать добычу.
В ходе торгов на Лондонской бирже февральские фьючерсы на нефть марки Brent просели на 3,13 процента до 57,8 доллара за баррель. Минимальное значение в ходе торгов было зафиксировано на уровне 57,27 доллара за бочку. Январские фьючерсы на американскую нефть WTI просели на 3,25 процента, пробив психологическую отметку в 50 долларов за баррель и опустившись до 48,26 доллара за бочку.
Члены ОПЕК договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году в общей сложности на 1,2 миллиона баррелей в сутки. 800 тысяч баррелей в сутки должны убрать с рынка страны, входящие в картель, а на 400 тысяч баррелей в сутки — страны вне ОПЕК. Соглашение продлится до конца июня 2019 года, когда стороны могут пересмотреть сделку.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.