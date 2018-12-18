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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нефть обвалилась

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Нефть обвалилась
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Мировые цены на нефть возобновили падение, рынок не верит в способность нового соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сбалансировать рынок на фоне того, что крупнейший производитель нефти в мире — США — не намерен останавливаться и сокращать добычу.

В ходе торгов на Лондонской бирже февральские фьючерсы на нефть марки Brent просели на 3,13 процента до 57,8 доллара за баррель. Минимальное значение в ходе торгов было зафиксировано на уровне 57,27 доллара за бочку. Январские фьючерсы на американскую нефть WTI просели на 3,25 процента, пробив психологическую отметку в 50 долларов за баррель и опустившись до 48,26 доллара за бочку.

Члены ОПЕК договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году в общей сложности на 1,2 миллиона баррелей в сутки. 800 тысяч баррелей в сутки должны убрать с рынка страны, входящие в картель, а на 400 тысяч баррелей в сутки — страны вне ОПЕК. Соглашение продлится до конца июня 2019 года, когда стороны могут пересмотреть сделку.
Источник: lenta.ru
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