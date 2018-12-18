Миллионер разбросал деньги в бедном районе Гонконга

Самопровозглашенный биткоин-миллионер Вонг Чинг-Кит (Wong Ching-Kit) разбросал деньги в бедном квартале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание Asiacryptotoday.com.Как отмечается на сайте hi-tech.mail.ru, мужчину арестовала полиция в процессе разбрасывания пачек 100-долларовых купюр (гонконгских долларов) с крыши здания в одном из самых бедных районов Гонконга. Биткоин-миллионер анонсировал эту необычную "акцию" через Facebook. В посте он заявил, что деньги скоро начнут "падать с неба"."Вонг действительно выполнил свое обещание, "пустив деньги на ветер" над улицами Коулуна. Сообщается, что это вызвало хаос, местные жители устраивали потасовки, пытаясь поймать как можно больше бумажек. Точное количество выброшенных денег подсчитать невозможно, но полиция смогла конфисковать около 6000 гонконгских долларов (770 долларов)", - отмечает издание.Вонг Чинг-Кит ведет на Facebook страницу, посвященную инвестициям в криптовалюту, где рассказывает о различных ICO и блокчейн-проектах. И похоже, что акция стала частью партизанской маркетинговой кампании новой криптовалюты.Вонг планировал раздать талоны на еду в местном ресторане, однако его скрутили стражи порядка сразу после того, как он вылез из своего роскошного автомобиля. Полиция призывает местных жителей вернуть все пойманные купюры.