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Экс-чиновник должен вернуть украденные из стабфонда 379 млн тенге в Уральске

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Экс-чиновник должен вернуть украденные из стабфонда 379 млн тенге в Уральске
Иллюстративное фото: primgazeta.ru
В Уральске суд вынес решение по делу экс-председателя СПК «Орал» Руслана Сапаргалиева. Признанный виновным в хищениях экс-чиновник должен вместе со своим подельником выплатить ущерб нацкомпании в сумме 379 млн тенге, передает NUR.KZ.

Несколько лет судьба похищенных денег из стабфонда региона оставалась под вопросом. К тому же суд откладывался из-за того, что один из фигурировавших в деле бизнесменов скрывался за границей. Год назад его задержали за рубежом и доставили в Казахстан.

В суде установили, что в 2013 году Руслан Сапаргалиев вступил в сговор с предпринимателем Бакытжаном Нигишевым. Были оформлены договоры на поставку и хранение овощей для ТОО «Стабилизационный фонд ЗКО». Деньги поступали на счета компании ТОО «АттисОралАгро».

Но в действительности лук, картофель и морковь закупили в гораздо меньших объемах, чем было прописано на бумаге. К тому же овощи сгнили. Помещения не были приспособлены для хранения. Ущерб АО «НК СПК «Орал» был оценен в 379 млн тенге.

В июне 2018 года Сапаргалиева и Нигишева Уральский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы. В зале суда подсудимых амнистировали в связи с 25-летием Независимости РК. После этого АО «НК СПК «Орал» подало иск в суд о взыскании суммы ущерба.

"Взыскать в солидарном порядке с Сапаргалиева и Нигишева 379 млн тенге. Также подсудимые обязаны выплатить госпошлину в размере 3,7 млн тенге", - говорится в решении суда.

Отметим, что подсудимые полностью признали свою вину в крупных хищениях. Отмечается, что деньги были ими использованы в личных целях. После ухода со своего поста в СПК «Орал» Сапаргалиев успел побывать в креслах акима Сырымского района ЗКО и и.о руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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