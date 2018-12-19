«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Декабря
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.31 KZT
  • €1 = 419.32 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
Фото Tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я думаю, это поведение в принципе предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене, такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр.

В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто из них совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он.

По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика