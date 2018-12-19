Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я думаю, это поведение в принципе предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса.
Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене, такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр.
В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто из них совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он.
По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
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