Половина лекарств продается на "сером" рынке - министр финансов

Доля "серого" рынка в сфере оборота лекарственных средств в Казахстане составляет от 50 до 60 процентов. Об этом заявил министр финансов Алихан Смаилов, рассказывая о необходимости обязательной маркировки товаров в ЕАЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В пилотном проекте обязательная маркировка товара в странах Евразийского экономического союза проводится в сфере реализации табачной продукции, в апреле 2019 году стартует такой же пилот в сфере лекарственных средств.



"Если взять табачный бизнес, снижение нелегального оборота продукции только на 5 процентов повышает выручку производителей на 2 миллиарда тенге. А если взять лекарственные препараты, по разным оценкам доля "серого" рынка составляет 50-60 процентов. Если их вывести в легальный оборот, то выручка добросовестного бизнеса в этом сегменте рынка вырастет более чем на 100 миллиардов тенге", - сообщил Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.



По его словам, больше всего выиграют от маркировки потребители - товар будет легальным и качественным, на рынке станет меньше некачественной продукции.



В то же время, дополнительные затраты на маркировку могут привести к повышению цен на сам товар, но министр, отвечая на этот вопрос, выразил оптимистичный прогноз.



"Конечно, это приводит к дополнительным расходам на маркирование. Одна марка стоит по нашим расчетам около 3 тенге. Но с другой стороны растет выручка у добросовестных бизнесменов от реализации своего товар, за счет того, что теневой рынок уменьшается, а добросовестный увеличивается. То есть у бизнесмена есть возможность не увеличивать цену на конечный товар", - пояснил Смаилов.



Депутаты Мажилиса поддержали законопроект о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.



"Это соглашение нужно для координации работы по маркировке товаров среди стран ЕАЭС. Например, если казахстанский производитель хочет продавать свой товар на территории РФ, а там предусмотрена обязательная маркировка, ему придется осуществлять дополнительные затраты, чтобы наносить маркировку. Мы должны взаимодействовать со странами ЕАЭС в части взаимного признания этих маркировок и учета национальных интересов каждой стороны, технических возможностей. Это делается по отдельным видам товаров, которые подвержены теневой экономике", - пояснил Смаилов.



Он отметил, что теневой рынок в Казахстане составляет минимум 26 процентов ВВП.



"Достаточно большая цифра, поэтому перед Министерством финансов в том числе стоит задача по снижению доли теневой экономики в нашей стране на 40 процентов в ближайшие три года", - добавил он.