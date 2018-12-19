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Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

Просмотров:455 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом
Фото: twitter/@elonmusk
Для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости.

Владелец Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Презентация туннеля транслировалась в прямом эфире на официальном сайте основанной Маском компании The Boring Company, передает Today.kz.

Ранее бизнесмен заявлял, что подземный туннель откроется 10 декабря, но запуск проекта был перенесен на несколько дней.

Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом


"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", – сообщил Илон Маск.

The Boring Company была основана в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. Впоследствии вероятно создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Альберт (Посетители) Сегодня, 16:07
Цитата: Thornhill
У большинства жителей США нормальных домов и даже нормальных сплиток нет, а он тунели копает!


Боже, какая глупая зависть... Это даже не стереотипы, это выдача желаемого за действительное скорей...

Вы были в США? Где именно? Если и есть такие места, которые Вы описали сейчас, то их в десятки раз меньше, чем у нас или в России... Про пластиковые окна... знаете ли, там они считаются атрибутом низкого уровня жизни и ставят их только люди бедные, ну такие, как мы с Вами...

Что же касается Илона Маска - это безусловно человек последнего десятилетия и как бы не лаяли собаки, этот караван придёт туда, куда он идёт - не сомневаюсь в этом.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:55
У большинства жителей США нормальных домов и даже нормальных сплиток нет, а он тунели копает! lol

Отъезжаешь в Маями на километр от Палм-Бич и ты уже в трущобах с риском для жизни быть пристреленым каким нибудь нигером, просто за то что ты не в своём районе.

бОльшая часть населения не может себе позволить пластиковые окна, до сиз пор в старых домах гнилые деревянные рамы стоят!
Зато Маск Теслу в космос запустил! rofl
 
 

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