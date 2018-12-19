Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

Для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости.
Владелец Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Презентация туннеля транслировалась в прямом эфире на официальном сайте основанной Маском компании The Boring Company, передает Today.kz.
Ранее бизнесмен заявлял, что подземный туннель откроется 10 декабря, но запуск проекта был перенесен на несколько дней.
Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.
"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", – сообщил Илон Маск.
The Boring Company была основана в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. Впоследствии вероятно создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.