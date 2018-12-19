Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

Для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости.Владелец Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Презентация туннеля транслировалась в прямом эфире на официальном сайте основанной Маском компании The Boring Company, передает Today.kz.Ранее бизнесмен заявлял, что подземный туннель откроется 10 декабря, но запуск проекта был перенесен на несколько дней.Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla."Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", – сообщил Илон Маск.The Boring Company была основана в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. Впоследствии вероятно создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.