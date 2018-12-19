«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.49 KZT
  • €1 = 424.15 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Страны ЕАЭС вводят маркировку товаров

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Страны ЕАЭС вводят маркировку товаров
Фото: Retail & Loyalty
Маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию Таможенного союза и произведенные на его территории.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект РК "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе", передает корреспондент Zakon.kz.

Министр финансов РК Алихан Смаилов напомнил, что Соглашение подписано 2 февраля 2018 года в Алматы премьер-министрами стран ЕАЭС в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

"Основными целями Соглашения являются обеспечение законности оборота товаров, защита прав потребителей, сокращение теневой экономики, увеличение поступлений налогов в бюджет, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках союза. Положения Соглашения регламентируют сроки и порядок введения маркировки, устанавливают единые требования к средствам идентификации и их нанесению на товар, формат, состав и структуру передаваемых сведений о маркированных товарах между государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.

По его словам, маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию Таможенного союза и произведенные на его территории.

"При этом допускается маркировка товаров за пределами Таможенного союза. Перечень маркируемых товаров единогласно утверждается Советом Евразийской экономической комиссии по предложению стран с представлением полного анализа целесообразности введения маркировки. В случае отсутствия решения о введении маркировки определенной группы товаров на территории Союза государство-инициатор имеет право ввести маркировку в соответствии со своим законодательством. При этом в случае возникновения намерений другие государства-члены могут присоединиться к маркировке", - указал глава ведомства.

В то же время Соглашением предусмотрены случаи, при которых товары не подлежат к маркировке, например, когда товары произведены для экспорта за пределы таможенной территории союза и товары ввезены физическими лицами для собственных нужд.

"Хочу отметить, что институт маркировки успешно применяется во многих развитых странах мира, таких как США, страны ЕС, Бразилия, Китай и другие. Считаю, что маркировка каждой единицы товара и обеспечение его прослеживаемости от производителя и импортера до конечного потребителя является одним из эффективных инструментов цифровизации экономики. Реализация Соглашения не потребует выделения средств из республиканского бюджета", - заключил министр.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Альберт (Посетители) Сегодня, 16:23
Ждём очередного необоснованного повышения цен и дальнейшего разжирения барыг и коммерсантов.

Даёшь выход из ЕАЭС!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика