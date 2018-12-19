Страны ЕАЭС вводят маркировку товаров

Маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию Таможенного союза и произведенные на его территории.



На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект РК "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе", передает корреспондент Zakon.kz.



Министр финансов РК Алихан Смаилов напомнил, что Соглашение подписано 2 февраля 2018 года в Алматы премьер-министрами стран ЕАЭС в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.



"Основными целями Соглашения являются обеспечение законности оборота товаров, защита прав потребителей, сокращение теневой экономики, увеличение поступлений налогов в бюджет, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках союза. Положения Соглашения регламентируют сроки и порядок введения маркировки, устанавливают единые требования к средствам идентификации и их нанесению на товар, формат, состав и структуру передаваемых сведений о маркированных товарах между государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.



По его словам, маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию Таможенного союза и произведенные на его территории.



"При этом допускается маркировка товаров за пределами Таможенного союза. Перечень маркируемых товаров единогласно утверждается Советом Евразийской экономической комиссии по предложению стран с представлением полного анализа целесообразности введения маркировки. В случае отсутствия решения о введении маркировки определенной группы товаров на территории Союза государство-инициатор имеет право ввести маркировку в соответствии со своим законодательством. При этом в случае возникновения намерений другие государства-члены могут присоединиться к маркировке", - указал глава ведомства.



В то же время Соглашением предусмотрены случаи, при которых товары не подлежат к маркировке, например, когда товары произведены для экспорта за пределы таможенной территории союза и товары ввезены физическими лицами для собственных нужд.



"Хочу отметить, что институт маркировки успешно применяется во многих развитых странах мира, таких как США, страны ЕС, Бразилия, Китай и другие. Считаю, что маркировка каждой единицы товара и обеспечение его прослеживаемости от производителя и импортера до конечного потребителя является одним из эффективных инструментов цифровизации экономики. Реализация Соглашения не потребует выделения средств из республиканского бюджета", - заключил министр.