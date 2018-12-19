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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какие медуслуги казахстанцы получат бесплатно

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Какие медуслуги казахстанцы получат бесплатно
Фото из открытых источников
АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Фонд медицинского страхования рассказал в ролике, что входит в список гарантированного объема бесплатной медпомощи и чем он отличается от пакета услуг в системе обязательного медицинского страхования.

В рамках гарантированного объем бесплатной медпомощи (ГОБМП) казахстанцы получат:

- первичную медико-санитарную помощь (ПСМП)
- скрининги (медосмотры для выявления опасных заболеваний на ранней стадии)
- наблюдение беременных
- патронаж детей
- наблюдение хронических больных (25 групп заболеваний)
- наблюдение за больными, страдающими от социально значимых засолений (туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические расстройства и расстройства поведения, злокачественные новообразования)
- лечение любых болезней по экстренным показаниям
- лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Остальное войдет в пакет обязательного соцмедстрахования. Система ОСМС вводится в Казахстане с 2020 года.

Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 18:23
Какие медуслуги казахстанцы получат бесплатно
Скорее всего только замер давления ....
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:55
Дожить бы до 2020 года.
Скорее всего придумают как еще на год перенести.
 
 

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