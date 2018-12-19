Какие медуслуги казахстанцы получат бесплатно

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Фонд медицинского страхования рассказал в ролике, что входит в список гарантированного объема бесплатной медпомощи и чем он отличается от пакета услуг в системе обязательного медицинского страхования.В рамках гарантированного объем бесплатной медпомощи (ГОБМП) казахстанцы получат:- первичную медико-санитарную помощь (ПСМП)- скрининги (медосмотры для выявления опасных заболеваний на ранней стадии)- наблюдение беременных- патронаж детей- наблюдение хронических больных (25 групп заболеваний)- наблюдение за больными, страдающими от социально значимых засолений (туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические расстройства и расстройства поведения, злокачественные новообразования)- лечение любых болезней по экстренным показаниям- лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.Остальное войдет в пакет обязательного соцмедстрахования. Система ОСМС вводится в Казахстане с 2020 года.