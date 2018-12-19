Какие медуслуги казахстанцы получат бесплатно

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Фонд медицинского страхования рассказал в ролике, что входит в список гарантированного объема бесплатной медпомощи и чем он отличается от пакета услуг в системе обязательного медицинского страхования.
В рамках гарантированного объем бесплатной медпомощи (ГОБМП) казахстанцы получат:
- первичную медико-санитарную помощь (ПСМП)
- скрининги (медосмотры для выявления опасных заболеваний на ранней стадии)
- наблюдение беременных
- патронаж детей
- наблюдение хронических больных (25 групп заболеваний)
- наблюдение за больными, страдающими от социально значимых засолений (туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические расстройства и расстройства поведения, злокачественные новообразования)
- лечение любых болезней по экстренным показаниям
- лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Остальное войдет в пакет обязательного соцмедстрахования. Система ОСМС вводится в Казахстане с 2020 года.