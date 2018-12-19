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Казахстанских таксистов обяжут выдавать чеки пассажирам

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 15:31
Казахстанских таксистов обяжут выдавать чеки пассажирам
Фото ©РИА Новости
Таксистов в Казахстане обяжут выдавать чеки пассажирам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Перевозчики, работающие официально, должны будут установить в своих автомобилях кассовые аппараты. Выдавать фискальные чеки пассажирам таксисты должны будут начать с 1 апреля 2019 года, это подразумевает документ об изменениях и дополнениях в приказ министра финансов РК № 206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах", который опубликовали официально накануне праздников.

Ранее данное требование прописали в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, отметив в пункте 342, что "такси оснащается исправным таксометром или контрольно-кассовой машиной". Однако оговорка "или" дозволяла таксистам пользоваться только таксометром, а также заменяющим его приложением на смартфоне, через которое водители получали заказы, рассчитывался тариф и производилась оплата. С 1 апреля применение кассовых аппаратов станет обязательным.
Источник: Tengrinews.kz
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