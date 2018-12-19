Проверить жилье чиновников на "любовь к роскоши" потребовали депутаты

Мажилисмены предложили устроить проверку жилищных условий чиновников и применять к ним требования к недвижимости по стандартам программы "7-20-25". Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова рассказала о многомиллионных покупках недвижимости в регионах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Фракция "Ак жол" неоднократно обращала внимание на безмерные аппетиты чиновников и их любовь к роскоши, за которую почему-то должны расплачиваться налогоплательщики. (...) В сентябре акимат Атырау приобрел пятикомнатный жилой дом с мебелью за 58 миллионов тенге. 82 миллиона тенге потрачено на два элитных жилых объекта в Усть-Каменогорске: пятикомнатную квартиру с потолками четыре метра и площадью 260 квадратов - за 45,3 миллиона тенге; четырехкомнатную квартиру площадью 210 квадратов - за 37 миллионов тенге.



Управление жилья и жилищной инспекции Шымкента объявило конкурс на покупку пяти суперкомфортабельных "служебных" квартир, на каждую из которых выделили по 43 миллиона тенге. В Кокшетау акимат приобрел четырехкомнатную квартиру площадью 145 квадратных метров за 40 миллионов тенге. В городе Аксай ЗКО даже не на приобретение жилья для акима района, а на ремонт его особняка из бюджета выделили 24 миллиона тенге", - перечислила Казбекова в депутатском запросе на имя премьер-министра.



Также, по ее словам, в поселке Узынагаш аким Жамбылского района Алматинской области планировал приобрести жилье площадью 180 квадратных метров с паркингом и персональной парной за 35 миллионов тенге при том, что цена самого дорогого особняка в поселке не превышает 20 миллионов тенге.



Как отметила депутат, критика в отношении таких чиновников особенно справедлива в условиях, когда казахстанцам ограничивают стоимость квартир по программе "7-20-25".



"Фракция "Ак жол" считает, что вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет не может оставаться на их личное усмотрение и должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья. Например, по программе"7-20-25" для того же Павлодара установлена максимальная цена жилья 15 миллионов тенге", - заявила депутат.



Депутаты фракции попросили премьер-министра провести проверку госорганов и бюджетных организаций на предмет соответствия приобретаемого служебного жилья "соображениям элементарного приличия и рачительного использования бюджетных средств", включая случаи и условия приватизации такого жилья для личного пользования.



"Просим установить твердые критерии обеспечения госслужащих служебным жильем, например, взяв за основу параметры госпрограммы "7-20-25" либо исходя из стандартов обеспеченности жилой площадью на члена семьи", - добавила депутат.