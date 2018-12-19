«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.49 KZT
  • €1 = 424.15 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Проверить жилье чиновников на "любовь к роскоши" потребовали депутаты

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Проверить жилье чиновников на "любовь к роскоши" потребовали депутаты
Иллюстративное фото: pexels.com
Мажилисмены предложили устроить проверку жилищных условий чиновников и применять к ним требования к недвижимости по стандартам программы "7-20-25". Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова рассказала о многомиллионных покупках недвижимости в регионах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Фракция "Ак жол" неоднократно обращала внимание на безмерные аппетиты чиновников и их любовь к роскоши, за которую почему-то должны расплачиваться налогоплательщики. (...) В сентябре акимат Атырау приобрел пятикомнатный жилой дом с мебелью за 58 миллионов тенге. 82 миллиона тенге потрачено на два элитных жилых объекта в Усть-Каменогорске: пятикомнатную квартиру с потолками четыре метра и площадью 260 квадратов - за 45,3 миллиона тенге; четырехкомнатную квартиру площадью 210 квадратов - за 37 миллионов тенге.

Управление жилья и жилищной инспекции Шымкента объявило конкурс на покупку пяти суперкомфортабельных "служебных" квартир, на каждую из которых выделили по 43 миллиона тенге. В Кокшетау акимат приобрел четырехкомнатную квартиру площадью 145 квадратных метров за 40 миллионов тенге. В городе Аксай ЗКО даже не на приобретение жилья для акима района, а на ремонт его особняка из бюджета выделили 24 миллиона тенге", - перечислила Казбекова в депутатском запросе на имя премьер-министра.

Также, по ее словам, в поселке Узынагаш аким Жамбылского района Алматинской области планировал приобрести жилье площадью 180 квадратных метров с паркингом и персональной парной за 35 миллионов тенге при том, что цена самого дорогого особняка в поселке не превышает 20 миллионов тенге.

Как отметила депутат, критика в отношении таких чиновников особенно справедлива в условиях, когда казахстанцам ограничивают стоимость квартир по программе "7-20-25".

"Фракция "Ак жол" считает, что вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет не может оставаться на их личное усмотрение и должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья. Например, по программе"7-20-25" для того же Павлодара установлена максимальная цена жилья 15 миллионов тенге", - заявила депутат.

Депутаты фракции попросили премьер-министра провести проверку госорганов и бюджетных организаций на предмет соответствия приобретаемого служебного жилья "соображениям элементарного приличия и рачительного использования бюджетных средств", включая случаи и условия приватизации такого жилья для личного пользования.

"Просим установить твердые критерии обеспечения госслужащих служебным жильем, например, взяв за основу параметры госпрограммы "7-20-25" либо исходя из стандартов обеспеченности жилой площадью на члена семьи", - добавила депутат.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика