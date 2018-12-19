Раскрыт заговор WBC против Головкина

Журналист Аллан Фокс в своей статье на Boxingnews24.com поделился мнением по поводу ситуации вокруг решения Всемирного боксерского совета (WBC), инициировавшего бой между "временным" чемпионом организации в среднем весе американцем Джермаллом Чарло (27-0, 21 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО).



Согласно постановлению WBC, победитель этого противостояния станет обязательным соперником для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (51-1-2, 35 КО), владеющего титулами WBC, WBA (Super) в среднем весе. В команде Головкина дали понять, что не заинтересованы в поединке с а-Чарло, запросив прямой реванш с мексиканцем. Однако WBC отказал GGG, разрешив Альваресу провести добровольную защиту.



В то же время президент WBC Маурисио Сулейман не исключил, что организация может дать добро на третий бой "Канело" и Головкина без необходимости проведения поединка между казахстанцем и Чарло.



"Чарло уже является обязательным претендентом "Канело" после того, как заслужил это право в июле 2017 года, нокаутировав в четвертом раунде Себастьяна Хейланда. Тем не менее WBC собирается назначить Чарло второй элиминатор - бой с Головкиным за право встретиться с "Канело". Напрашивается вопрос: почему WBC не обязывает "Канело" сразиться со своим обязательным претендентом в лице Чарло? Зачем Головкину драться с обязательным претендентом "Канело" вместо него? В этом нет никакого смысла, и некоторые фанаты бокса считают, что WBC пытается таким образом поддержать "Канело", чтобы он как можно дольше оставался их чемпионом.



При этом WBC выбрал не самое удачно время, чтобы назначить бой Головкина и Чарло. Ведь "Канело" может отказаться от титула WBC и подняться до 168 фунтов. Так почему Головкин должен драться с Чарло в элиминаторе за бой, который может никогда не случиться (против "Канело")? Если "Канело" освободит пояс, то победитель боя Головкин - Чарло не получит обещанный поединок против мексиканской звезды.



Этот шаг со стороны WBC, конечно, выиграет время для "Канело", так как ему не придется беспокоиться о поединке с его обязательным претендентом в лице Чарло в начале 2019 года. Вместо этого WBC возложит на Головкина обязательства "Канело", если тот примет постановление на бой с Чарло.



Непонятно, почему WBC приказывает Чарло перепрыгнуть через еще один обруч, чтобы получить обязательный титульный бой против "Канело". Это работает против Чарло, ведь ему нужно пройти через Головкина. Но это хорошо для "Канело", - пишет автор.



15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.



Возвращение "Канело" намечено на 4 мая - его промоутеры уже зарезервировали T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Последние два боя на этой арене мексиканец провел против Головкина в рамках среднего веса: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.