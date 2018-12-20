Праздник тишины: Айсана Ашим о 16 декабря

Всем привет! С вами Айсана, генеральный директор The Village Казахстан. Мне 27 лет, как ровесница независимости хочу написать небольшую колонку по этому поводу.



Моя мама участвовала в декабрьских событиях 1986 года. Тогда тысячи студентов вышли на улицы с требованием отменить решение о снятии с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначении Геннадия Колбина. Выступления не были националистическими — это был ПЕРВЫЙ В СССР МАССОВЫЙ МИТИНГ ЗА КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Студентов били дубинками и саперными лопатами, поливали холодной водой из пожарных машин, вывозили за город и арестовывали. По оценкам комиссии телесные повреждения получили около 1700 человек Задержали около 8500 человек, 99 из них осудили к различным срокам лишения свободы. ТАК, КАЙРАТА РЫСКУЛБЕКОВА ПОСАДИЛИ НА 20 ЛЕТ.



32 года назад студенты — молодые и неопытные, у которых вся жизнь была впереди — бросили открытый вызов действующей власти, пытаясь побороть несправедливость.



Что же сегодня? Многие мои ровесники (и не только) не признают день Независимости как праздник. Для них это день тишины. Они все знают и молчат. ПОТОМУ ЧТО СТРАШНО, ПОТОМУ ЧТО ТЩЕТНО, ПОТОМУ ЧТО «МОЯ ХАТА С КРАЮ». Они помнят, что еще в университете в этот день им говорили, что лучше не выходить на улицы и вообще не высовываться лишний раз. Они видят сводки новостей и абсурдные решения казахстанских судов. Они уже не помнят первый вариант Конституции и не верят в нее. Они помнят Жанаозен и земельные митинги. Они ходят к врачам только по рекомендации близких — не дай бог попасть к незнакомцам. Они отдают детей в садики и школы также только по рекомендации. Они объезжают гаишников на дорогах со смесью страха и отвращения. Они радуются и усиленно лайкают посты в духе: «Казахстанец устроился в Google/Казахстанец открыл лекарство от рака» — потому что им так нужна надежда, какой бы беспочвенной и наивной она ни была. Они уже пережили не одну девальвацию. Они устали жаловаться на смог. Они плакали, когда средь бела дня зарезали олимпийского чемпиона — из-за его утраты и от собственного бессилия. Они стали аполитичными и равнодушными, их мечта — сколотить состояние и/или уехать за границу.