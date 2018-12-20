«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Декабря
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.49 KZT
  • €1 = 424.15 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые факты гибели рыбы зафиксировали в Атырау

Просмотров:385 Опубликовано: Сегодня, 08:45
Новые факты гибели рыбы зафиксировали в Атырау
Иллюстративное фото:newsmir.info
Новые факты гибели рыбы зафиксировали в Атырау. На этот раз она всплыла сразу в двух местах - в пригородном сельском округе Геолог и неподалеку от микрорайона Жумыскер, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

На этот раз снова погибла рыба частиковых пород: сазан, окунь, чехонь. Сколько ее - пока никто не считал. Убрать ее с берегов пытаются волонтеры.

"Департамент экологии начал проверки на предприятии "Атырау су арнасы", это в первую очередь. Сейчас там уже отобраны необходимые пробы воды", - заявил замначальника Департамента экологии Атырауской области Кайраткали Хайрулла.

Напомним, первый случай массовой гибели рыбы в регионе произошел в начале декабря. В реке Перетаск обнаружили свыше тонны чехони, карасей, леща и воблы. В связи с этим была создана межведомственная комиссия.

На прошлой неделе чиновники подтвердили, что в рыбе обнаружили аммиак. В Департаменте экологии заявили, что результаты проверок межведомственной комиссии будут готовы примерно к 28 декабря.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика