Новые факты гибели рыбы зафиксировали в Атырау. На этот раз она всплыла сразу в двух местах - в пригородном сельском округе Геолог и неподалеку от микрорайона Жумыскер, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



На этот раз снова погибла рыба частиковых пород: сазан, окунь, чехонь. Сколько ее - пока никто не считал. Убрать ее с берегов пытаются волонтеры.



"Департамент экологии начал проверки на предприятии "Атырау су арнасы", это в первую очередь. Сейчас там уже отобраны необходимые пробы воды", - заявил замначальника Департамента экологии Атырауской области Кайраткали Хайрулла.



Напомним, первый случай массовой гибели рыбы в регионе произошел в начале декабря. В реке Перетаск обнаружили свыше тонны чехони, карасей, леща и воблы. В связи с этим была создана межведомственная комиссия.



На прошлой неделе чиновники подтвердили, что в рыбе обнаружили аммиак. В Департаменте экологии заявили, что результаты проверок межведомственной комиссии будут готовы примерно к 28 декабря.