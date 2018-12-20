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Врач напала с кулаками на пациентку в Актобе

Просмотров:409 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Врач напала с кулаками на пациентку в Актобе
Кадр из видео
Актюбинские медики снова в центре всеобщего внимания. В этот раз врач напала на пациента с кулаками. Об этом стало известно после публикации в Instagram видеоролика с места происшествия, передает NUR.KZ.

"Врач по имени Акерке разговаривала со мной крайне грубо. Угрожала, что вызовет бригаду из психбольницы. Насмехалась надо мной. Поэтому я начала снимать все происходящее на видео. Она подошла ко мне и ударила, от мощного удара я упала на пол. Она кричала на своих помощников, чтобы те забрали у меня телефон и удалили улики. Я схватила ее за волосы. Я же просто оборонялась", - вспоминает Эльмира Жетпысбаева.

На видео отчетливо видно, как врач насмехается и угрожающе разговаривает с пациентом вместо того, чтобы оказать помощь и поддержку после приступа эпилепсии.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба управления здравоохранения

"Пациент 1995 года рождения был доставлен из больницы №1 в приемную больницы скорой медицинской помощи 14 декабря текущего года. Больной прошел обследование дежурным неврологом. Врач не смог вести нормальную беседу с пациентом. В связи с этим в больнице проводится внутренний осмотр. Управление здравоохранения взяло под контроль ситуацию", - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Главный врач областной больницы скорой помощи Сакен Капанов лично побеседовал с пострадавшей и дал интервью журналистам.

"Врач - молодой специалист, проработавший у нас более года. В день, когда произошел инцидент, врач была на дежурстве. Ситуация обострилась из-за того, что пациентка начала фиксировать происходящее на видеокамеру. Она схватила врача за волосы, вследствие чего у нее появилась шишка на голове. Я не пытаюсь оправдать поведение врача. Не надо было допускать такого конфликта. Врач добровольно обратилась ко мне с заявлением о том, что больше не может работать", - рассказал Сакен Капанов.

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Мен жетписбаева Эльмира 1 паленикадан судрга устап врачтар скори шакырган скори мени алып кетти. БСП га апарды сол кезде мы на Акерке деген врач болды.Мени кордин де мына кыз жакында жатып кетти деп дореки сойледи.Мени бар столга отыргызды.Мени психатор шакыртамын деп коркытты,кулип мазак кылып отырды. Мен видога тусире бастадым солкеде маган соткамды корди де сотканды ал деп айты мен жок деп едим касыма келде мени бетимнен катты урды мен кулап калдым соткамнын бети сындып калды Акерке касындагы адамдарга соткамын алып видоны ошир деп айтып жатыр екен мени тагы урмасын деп катты кысып шашынан уштап алдым

Публикация от ZELLO AKTOBE - OFFICIAL PAGE (@zello.aktobe)




Главная героиня конфликта тоже высказалась о ситуации.

"Сначала она напала на меня с кулаками. Ударила два раза по лицу. Она кричала на своих помощников, чтобы те отобрали у меня телефон и удалили видео. Я сразу же поставила телефон на блок. Я схватила ее за волосы и швырнула на пол. Врач кричала, что я ее ударила.

Я выложила видео в Instagram, чтобы хоть как-то защитить себя. Я до этого несколько раз обращалась к этому врачу за помощью. Она мне сказала в последний раз: "Если еще раз придешь к нам с бригадой скорой помощи, отправим тебя в психушку".

Я мать-одиночка, мне было очень страшно. Я признаю, что тоже ударила врача. Но я в первый раз вижу такое отношение врача к пациенту", - говорит Эльмира Жетпысбаева.

5-летний сын потерпевшей тоже состоит на учете с эпилепсией. К слову, мать заявление на врачей писать не намерена.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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dundya (Посетители) Сегодня, 10:32
Что за мода пошла все снимать на телефон, такое чувство, что специально провоцируют и врачей и т.д.хайпа хочется что ли.

 
 

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