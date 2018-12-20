Врач напала с кулаками на пациентку в Актобе

Актюбинские медики снова в центре всеобщего внимания. В этот раз врач напала на пациента с кулаками. Об этом стало известно после публикации в Instagram видеоролика с места происшествия, передает NUR.KZ."Врач по имени Акерке разговаривала со мной крайне грубо. Угрожала, что вызовет бригаду из психбольницы. Насмехалась надо мной. Поэтому я начала снимать все происходящее на видео. Она подошла ко мне и ударила, от мощного удара я упала на пол. Она кричала на своих помощников, чтобы те забрали у меня телефон и удалили улики. Я схватила ее за волосы. Я же просто оборонялась", - вспоминает Эльмира Жетпысбаева.На видео отчетливо видно, как врач насмехается и угрожающе разговаривает с пациентом вместо того, чтобы оказать помощь и поддержку после приступа эпилепсии.Ситуацию прокомментировала пресс-служба управления здравоохранения"Пациент 1995 года рождения был доставлен из больницы №1 в приемную больницы скорой медицинской помощи 14 декабря текущего года. Больной прошел обследование дежурным неврологом. Врач не смог вести нормальную беседу с пациентом. В связи с этим в больнице проводится внутренний осмотр. Управление здравоохранения взяло под контроль ситуацию", - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.Главный врач областной больницы скорой помощи Сакен Капанов лично побеседовал с пострадавшей и дал интервью журналистам."Врач - молодой специалист, проработавший у нас более года. В день, когда произошел инцидент, врач была на дежурстве. Ситуация обострилась из-за того, что пациентка начала фиксировать происходящее на видеокамеру. Она схватила врача за волосы, вследствие чего у нее появилась шишка на голове. Я не пытаюсь оправдать поведение врача. Не надо было допускать такого конфликта. Врач добровольно обратилась ко мне с заявлением о том, что больше не может работать", - рассказал Сакен Капанов.Главная героиня конфликта тоже высказалась о ситуации."Сначала она напала на меня с кулаками. Ударила два раза по лицу. Она кричала на своих помощников, чтобы те отобрали у меня телефон и удалили видео. Я сразу же поставила телефон на блок. Я схватила ее за волосы и швырнула на пол. Врач кричала, что я ее ударила.Я выложила видео в Instagram, чтобы хоть как-то защитить себя. Я до этого несколько раз обращалась к этому врачу за помощью. Она мне сказала в последний раз: "Если еще раз придешь к нам с бригадой скорой помощи, отправим тебя в психушку".Я мать-одиночка, мне было очень страшно. Я признаю, что тоже ударила врача. Но я в первый раз вижу такое отношение врача к пациенту", - говорит Эльмира Жетпысбаева.5-летний сын потерпевшей тоже состоит на учете с эпилепсией. К слову, мать заявление на врачей писать не намерена.