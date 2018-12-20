450 миллиардов тенге из ЕНПФ вложили в "КазАгро"

В Национальном банке Казахстана сообщили об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации АО "НУХ "КазАгро", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



"29 ноября 2018 года в соответствии с основными направлениями инвестирования, одобренными Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2018 год, пенсионные активы ЕНПФ на сумму 450 миллиардов тенге инвестированы на рыночных условиях в облигации АО "НУХ "КазАгро" со сроком обращения 15 лет и ставкой вознаграждения 10 процентов годовых", - говорится в сообщении.



Отмечается, что АО "НУХ "КазАгро" является основным институтом, реализующим государственную политику по стимулированию индустриального развития агропромышленного комплекса.



"Единственным акционером АО "НУХ "КазАгро" является государство в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Холдинг относится к числу надежных заемщиков на рынке ценных бумаг, имея высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств. Так, долгосрочный кредитный рейтинг АО "НУХ "КазАгро" по международной шкале агентства Fitch Ratings находится на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом. Собственный капитал холдинга по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 244,9 миллиарда тенге", - добавили в Национальном банке.



Также отмечается, что агропромышленный комплекс относится к одному из стратегически важных секторов экономики Казахстана и рассматривается в качестве ключевого драйвера, способного сбалансировать влияние добывающей отрасли на казахстанскую экономику.



"Таким образом, с одной стороны, вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить значительный инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, с другой стороны - окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации агропромышленного сектора за счет финансового оздоровления отрасли, снижения долговой нагрузки сельскохозяйственных предприятий, уменьшения валютных рисков, связанных с рыночными колебаниями курса, а также увеличения объемов кредитования", - говорится в сообщении финрегулятора.