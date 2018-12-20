День фельдъегеря – новый праздник отмечают в Казахстане

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Сотрудники фельдъегерской службы Казахстана впервые отмечают профессиональный праздник.



Государственная фельдъегерская служба Казахстана появилась в конце декабря 1991 года. Создали ее, чтобы обеспечить фельдъегерской связью высшие органы государственной власти и госуправления, правительственные учреждения и высшие военные командования.



Как появилось слово "фельдъегерь"?



Фельдъегеря — это военные или правительственные курьеры для особо важных поручений. Слово происходит от сочетания немецких Feld – "поле" и Jäger – "охотник", "стрелок". По данным открытых источников, впервые военные курьеры появились в 1742 году в Пруссии.



В России фельдъегерский корпус создали 17 декабря 1796 года по указу императора Павла I.



Во время Великой Отечественной войны фельдъегеря доставляли корреспонденцию на передовую, рискуя своими жизнями.



Чем занимаются фельдъегеря?



Военная фельдъегерская служба в Казахстане ежедневно обеспечивает корреспонденцией, газетами и журналами руководящий состав Минобороны и Генештаба Вооруженных сил страны.



Через службу министерства обороны в день проходит порядка тысячи писем. Сначала экспедиторы принимают и обрабатывают почту, а затем фельдъегеря отправляются на выезд.



Интересные факты



Большинство казахстанских экспедиторов и сортировщиков – военнослужащие-девушки, а значительная часть фельдъегерей – мужчины, уточнили в Минобороны.



Мешки, в которых перевозятся письма и почта, весят по 70-80 килограммов. Их нужно доставить вовремя по гарнизону, несмотря на непогоду.



На "вооружении" фельдслужбы стоит франкировальная машина. Вся входящая корреспонденция после взвешивания проходит именно через нее. Машина печатает государственные знаки почтовой оплаты, дату приема корреспонденции и другие данные.



Нужны ли фельдъегеря в наше время?



Военнослужащие фельдъегерской службы уверены, что их работа важна. Несмотря на развитие интернета, особо важную информацию нужно передавать "лично в руки", а не по электронной почте или телефону.