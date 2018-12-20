Как изменятся цены на комуслуги с 1 января

Вице-министр нацэкономики Серик Жумангарин рассказал, как изменятся суммы в счетах за комуслуги для жителей разных городов с 1 января 2019 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Жумангарина, с 1 января ожидается снижение тарифов на главные коммунальные услуги - водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.



"Общая экономия средств потребителей за комуслуги по итогам снижения тарифов составит около 27,5 миллиарда тенге. Снижение тарифов в итоге приведет к снижению размера среднего чека оплаты населением коммунальных услуг в месяц", - рассказал он. Вице-министр привел в пример размер чека средней семьи из трех человек, живущей в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров.



"В Алматы в среднем в месяц платится за комуслуги 14 483 тенге. С 1 января 2019 года общая плата составит в среднем 13 128 тенге и снизится на 1353 тенге. Таким образом, годовая экономия при оплате комслуг в среднем составит около 9700 тенге. В Астане плата за комуслуги в среднем в месяц составляет 10 660 тенге. С 1 января общая плата снизится в среднем на 1062 тенге и составит 9604 тенге. Годовая экономия при оплате комслуг в среднем составит около 9000 тенге", - рассказал Жумангарин на пресс-конференции в правительстве.



Жители Шымкента, платившие за комуслуги 13 778 тенге в месяц, с 1 января будут платить 12 447 тенге. Экономя в месяц 1340 тенге, жильцы квартир смогут сохранить в год около 10 тысяч тенге.



"В Актобе в среднем в месяц платится за комуслуги 11 405 тенге. С 1 января общая плата составит в среднем 10 336 тенге, снизившись на 1068 тенге. Годовая экономия при оплате комслуг в среднем составит около 9 тысяч тенге. В Усть-Каменогорске плата за комуслуги в среднем составляет 6 654 тенге в месяц. С 1 января составит в среднем 6 341 тенге, или снизится на 313 тенге. Годовая экономия - около 3000 тенге", - отметил вице-министр.



В Таразе средний чек за комуслуги - 10 471 тенге. С 1 января он в среднем будет составлять 9665 тенге и снизится на 806 тенге, экономя жителям в год около 5500 тенге. В Уральске оплата в 10 910 тенге с 1 января снизится на 1035 тенге, до 9875 тенге в месяц. Годовая экономия при этом в среднем составит около 8600 тенге.



В Кызылорде при чеке в 9153 тенге с 1 января будут платить на 865 тенге меньше, то есть 8288 тенге. Годовая экономия в среднем составит около 7 тысяч тенге.



В Петропавловске в среднем в месяц платится за комуслуги 10 857 тенге. С 1 января общая плата составит в среднем 10 474 тенге, или снизится на 383 тенге. Таким образом, годовая экономия при оплате комуслуг в среднем составит около 4 тысяч тенге.



Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 14 регионах от 2,2 процента (с 103,1 до 100 тенге за квадратный метр) в Карагандинской области до 15,3 процента (с 113,2 до 96 тенге за квадратный метр в Туркестанской области). В результате экономия средств населения за услуги теплоснабжения составит около 6 миллиардов тенге.



Жумангарин сообщил, что часть тарифов уже снизилась в декабре. По теплоснабжению цены снижены в Акмолинской области на 36,8 процента, с 116,1 до 73,4 тенге за квадратный метр, в Северо-Казахстанской области на 1,1 процента, с 114,7 до 113,4 тенге, и в Семее на 2,8 процента, с 70,1 до 68,2 тенге. С 1 января тарифы снизятся в остальных 14 регионах от 2,2 процента в Карагандинской области до 15,3 процента в Туркестанской области. Экономия средств населения за услуги теплоснабжения составит около 6 миллиардов тенге.



В сфере водоснабжения цену снизили пока только в Жамбылской области на 22 процента, с 52,3 до 40,8 тенге за кубометр. С 1 января тарифы для населения снизятся еще в 16 регионах - от 3 процентов в Павлодарской области до 22,7 процента в Кызылординской области. В сфере газоснабжения с 1 января 2019 года снижение цен составит от 3,3 процента в Мангистауской области до 17,5 процента в Алматинской области. Прогнозное снижение цен на газ для населения в южных районах составит: в Алматы - 12 процентов, с 29,8 до 26,2 тенге, в Шымкенте и Туркестанской области - 65 процентов, с 30,7 до 28,9 тенге, в Жамбылской области - 6 процентов, с 24,3 до 22,8 тенге.



В результате экономия средств населения за услуги газоснабжения составит около 5 миллиардов тенге.