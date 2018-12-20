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Сулейменов ответил на жалобы о подорожании авиабилетов перед праздниками

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Сулейменов ответил на жалобы о подорожании авиабилетов перед праздниками
Иллюстративное фото: unsplash.com
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил, как формируются цены на железнодорожные и авиаперевозки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сенат Парламента 20 декабря принял закон "О естественных монополиях". В ходе обсуждения документа депутаты попросили министра разобраться с ситуацией вокруг подорожания авиа- и железнодорожных билетов. По мнению сенаторов, цена на них поднимается именно перед праздниками.

"Тимур Муратович (министр Сулейменов - прим. автора), аэронавигация и аэропорты включены в сферу естественных монополий. К примеру, в последние годы стоимость проезда на воздушном и ж/д транспорте накануне госпраздников возрастает в разы в связи с увеличением спроса на них. Причину объясняют, что происходит это в связи с удорожанием цен на ГСМ. По информации Минэнерго, у нас в стране цена ГСМ ниже, чем в странах ближнего зарубежья. Есть ли пути для стабилизации стоимости проезда на воздушном и железнодорожном транспорте? Когда этот вопрос будет решен?" - обратился к министру Сулейменову сенатор Мухтар Джумагазиев.

Министр национальной экономики отметил, что воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки не подпадают под регулирование министерства.

"Это рыночная сфера. (...) Но там больших проблем нет, потому что тарифы и билеты, которые устанавливаются пассажирскими перевозками, они в течение года, если меняются, но сезонности у них нет. Более крупная проблема - это, конечно, связанная с перевозками воздухом. Там наши авиакомпании установили систему, которая называется системой динамического ценообразования. Она зависит от конкретной загрузки", - ответил Тимур Сулейменов.

"То есть когда пассажиропоток низкий, они дают скидки с тем, чтобы хоть как-то свои постоянные затраты покрыть. Когда спрос высокий, система автоматически поднимает цену. Это нерегулируемые услуги. Тем не менее с точки зрения своей антимонопольной части, не естественных монополий, а антимонопольной части, мы эту модель у них взяли. Это модель западная, она давно разработана в западных компаниях. И мы в деталях не разбираемся. Есть ли там признаки нарушения уже антимонопольного законодательства", - выразил мнение министр национальной экономики.

Он отметил, что министерство в течение первого квартала 2019 года с этой моделью "полностью разберется".

"Если увидим, что там есть вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением, направленные на максимизацию прибыли, и ущерб потребителям, тогда мы эту модель заставим исправить. На данный момент этой работой мы занимаемся", - ответил Сулейменов на вопрос сенатора.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:32
Ой как смешно стало систему авиакомпании взяли у Запада,так нам до Запада как до Москвы popa
У них и зарплаты большие по сравнению с нашей страной,у нас где один получает 1 миллион тенге а второй гражданин и 70 тысяч в зарплате не дотягивает.У них стандартно и ущемления нет нигде ни в каких правах ! blind
 
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  • kz1990
  • arelav_74
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:18
Почему все наши контролирующие, управленческие органы не работают на опережение?
Всегда разбираются с уже свершившимся.
 
 

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