Сулейменов ответил на жалобы о подорожании авиабилетов перед праздниками

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил, как формируются цены на железнодорожные и авиаперевозки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сенат Парламента 20 декабря принял закон "О естественных монополиях". В ходе обсуждения документа депутаты попросили министра разобраться с ситуацией вокруг подорожания авиа- и железнодорожных билетов. По мнению сенаторов, цена на них поднимается именно перед праздниками.
"Тимур Муратович (министр Сулейменов - прим. автора), аэронавигация и аэропорты включены в сферу естественных монополий. К примеру, в последние годы стоимость проезда на воздушном и ж/д транспорте накануне госпраздников возрастает в разы в связи с увеличением спроса на них. Причину объясняют, что происходит это в связи с удорожанием цен на ГСМ. По информации Минэнерго, у нас в стране цена ГСМ ниже, чем в странах ближнего зарубежья. Есть ли пути для стабилизации стоимости проезда на воздушном и железнодорожном транспорте? Когда этот вопрос будет решен?" - обратился к министру Сулейменову сенатор Мухтар Джумагазиев.
Министр национальной экономики отметил, что воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки не подпадают под регулирование министерства.
"Это рыночная сфера. (...) Но там больших проблем нет, потому что тарифы и билеты, которые устанавливаются пассажирскими перевозками, они в течение года, если меняются, но сезонности у них нет. Более крупная проблема - это, конечно, связанная с перевозками воздухом. Там наши авиакомпании установили систему, которая называется системой динамического ценообразования. Она зависит от конкретной загрузки", - ответил Тимур Сулейменов.
"То есть когда пассажиропоток низкий, они дают скидки с тем, чтобы хоть как-то свои постоянные затраты покрыть. Когда спрос высокий, система автоматически поднимает цену. Это нерегулируемые услуги. Тем не менее с точки зрения своей антимонопольной части, не естественных монополий, а антимонопольной части, мы эту модель у них взяли. Это модель западная, она давно разработана в западных компаниях. И мы в деталях не разбираемся. Есть ли там признаки нарушения уже антимонопольного законодательства", - выразил мнение министр национальной экономики.
Он отметил, что министерство в течение первого квартала 2019 года с этой моделью "полностью разберется".
"Если увидим, что там есть вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением, направленные на максимизацию прибыли, и ущерб потребителям, тогда мы эту модель заставим исправить. На данный момент этой работой мы занимаемся", - ответил Сулейменов на вопрос сенатора.
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